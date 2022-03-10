نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل حلوى السميد بمذاق رائع ولذيذ للغاية ومكونات متوفرة في كل بيت في المقال التالي
حلوى السميد ، تتميز بمذاقها اللذيذ وقوامها الطري، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت، كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى السميد.
مكونات حلوى السميد
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة للغاية وهي كالتالي:
مكونات الشربات
- ثلاث أكواب من السكر الأبيض.
- ثلاث أكواب من الماء.
- مقدار ١٠ قطرات من عصير الليمون.
مكونات العجينة
- كوب من الزبادي.
- كوب إلا خمس كوب من الزيت.
- وكوب إلا ربع من السميد.
- بيضة.
- ثلاث أكواب إلا ربع كوب من الدقيق.
- ظرف بيكنج بودر.
- ظرف فانيليا.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حلوى السميد وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط جميع مكونات الشربات جيدا مع بعضها البعض حتي يذوب السكر.
- ثم نقوم بعد ذلك بوضع الشربات على النار حتي تغلي ثم نرفعها من على النار ونضعها جانبا.
- بعد ذلك نقوم بإعداد العجينة، فنقوم بمزج كلا من الزيت والزبادي والبيضة والسميد جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نضيف إليهم بعد ذلك الدقيق والفانيليا والبيكنج بودر ونعجن المكونات جيدا حتي تتجانس وتتكون لدينا عجينة متجانسة.
- بعد ذلك نقوم بعد ذلك بتكوير العجينة لكور متوسطة الحجم ونغمس كل كرة عجين في السميد
- ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل ورقة شجر ونحدث بها خطوط من الأعلى بواسطة المنقاش أو أي أداة متوفرة كما موضح بالصورة.
- ثم بعد ذلك نقوم برص قطع العجين في صينية بايركس وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة.
- وبعدما تمر المدة نقوم بإخراجها من الفرن ومباشرة نقوم بصب الشربات الذي قمنا بإعداده عليها وهو بارد.
- ونترك قطع الحلوى منقوعة في الشربات لمدة ساعتين.
- ثمزتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
- ويمكننا تزيينها بالعديد من أنواع المكسرات والصوصات الحلوة مثل اللوز المجروش أو صوص الشوكولاتة الداكنة.
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