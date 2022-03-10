أسهل طريقة لتحضير كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة بقوامها المضبوط مثل الجاهزة

اسهل طريقة لتحضير كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات الحلوة التي اشتهرت بكثرة في الفترة الأخيرة في المطاعم و المحلات وأصبح جميع الشيفات يقومون بتحضيرها، حيث تعد هذه الحلوى لعشاق الشوكولاتة لأن مكوناها الأساسي هي الشوكولاتة، قوامها و طعمها يختلف تمامًا عن الكيكة العادية وهذا لانها تحضر بطريقة مختلف و خاصة و سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير كيكة البروانيز بكل أسرارها و قوامها و مكوناتها المظبوطة.

مقادير براونيز بالشوكولاتة

كيكة البروانيز الشوكولاتة من ألذ الحلويات التي يمكنك تحضيرها من المنزل، فهي لعشاق الشوكولاتة و الكيك فهي من أجمل الحلويات الخفيفة والسريعة التي تقدم في أشهي المطاعم و سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير براونيز الشوكولاتة مثل المطاعم و الحلواني بقوامها المظبوط مثل الجاهزة و المكونات هي:

3 حبات من البيضات.

كوب من السكر الأبيض.

3 معالق كبيرة من الزيت.

كوب زبدة.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

باكيت من الفانيليا.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من الكاكاو البودرة.

كوب وربع من الشوكولاتة.

طريقة تحضير كيكة البروانيز بالشوكولاتة