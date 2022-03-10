أسهل طريقة لتحضير كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة بقوامها المضبوط مثل الجاهزة

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اسهل طريقة لتحضير كيكة البراونيز السريعة بالشوكولاتة تعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات الحلوة التي اشتهرت بكثرة في الفترة الأخيرة في المطاعم و المحلات وأصبح جميع الشيفات يقومون بتحضيرها، حيث تعد هذه الحلوى لعشاق الشوكولاتة لأن مكوناها الأساسي هي الشوكولاتة، قوامها و طعمها يختلف تمامًا عن الكيكة العادية وهذا لانها تحضر بطريقة مختلف و خاصة و سنقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير كيكة البروانيز بكل أسرارها و قوامها و مكوناتها المظبوطة.
مقادير براونيز بالشوكولاتة
كيكة البروانيز الشوكولاتة من ألذ الحلويات التي يمكنك تحضيرها من المنزل، فهي لعشاق الشوكولاتة و الكيك فهي من أجمل الحلويات الخفيفة والسريعة التي تقدم في أشهي المطاعم و سنقدم لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير براونيز الشوكولاتة مثل المطاعم و الحلواني بقوامها المظبوط مثل الجاهزة و المكونات هي:
- 3 حبات من البيضات.
- كوب من السكر الأبيض.
- 3 معالق كبيرة من الزيت.
- كوب زبدة.
- ملعقة ونصف من البيكنج بودر.
- باكيت من الفانيليا.
- كوب من الدقيق.
- ربع كوب من الكاكاو البودرة.
- كوب وربع من الشوكولاتة.
طريقة تحضير كيكة البروانيز بالشوكولاتة
- في البداية نقوم بعمل حمام بحمام بخار نضع وعاء على النار ونملئ نصفه بالماء.
- بعد ذلك عندما يسخن الماء نقوم بوضع وعاء آخر عليه ونضع كوب و ربع من الشوكولاتة و عليهم الزبدة.
- نستمر في تحريك الشوكولاتة مع الزبدة فوق حمام بخار حتى تذوب الشوكولاتة تماماً.
- نرفعها من على النار ونتركها حتى تهدأ قليلاً.
- بعد ذلك نأتي بوعاء ونقوم بوضع 3 حبات من البيض الفانيليا و السكر و 3 معالق من الزيت ونقوم بضرب كافة هذه المكونات جيدًا حتى يمتزجا ويصبح يختلط البيض.
- نضيف خليط الشوكولاتة و الزبدة على البيض مع الضرب المستمر حتى تحصلين على قوام كريمي.
- في وعاء آخر نقوم بخلط الدقيق و الكاكاو و البيكنج بودر ونقلبهم مع بعضهم حتى يختلط.
- بعد ذلك نضع خليط الدقيق و الكاكاو على البيض و الشوكولاتة مع التقليب حتى يختفي أثر الدقيق مع الخليط تمامًا.
- نأتي بقالب الكيك ونقوم بتوزيع الزبدة في القالب و رشه من الدقيق ويفضل وضع ورقة من الزبدة لكي لا يلتصق.
- نسكب خليط كيكة البراونيز في القالب ونوزعه في القالب.
- ندخل القالب في الفرن ساخن علي رف الشبكة لمدة 35 دقيقة.
- نخرج كيك البروانيز من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نقوم بتقطيع كيكة البراونيز مكعبات متوسطة الحجم يمكن تزينها بالصوص الشوكولاتة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.
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