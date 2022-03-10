ضاع عمرنا نشتري الجاهز.. بطاطس الشيبسي بطريقة المصانع مش هيشرب منك زيت نهائيا وبدون مواد كيماوية

أحيانًا تجهل ربات البيوت طريقة عمل البطاطس الشيبسي بالطريقة الصحيحة مما قد يؤثر على صحة أطفالها، فالبطاطس الشيبسي المقرمشة هي من المقبلات التي نحبها جميعًا ولا يرتبط تحضيرها بوقت معين فيمكنك تحضيرها صباحًا وظهرًا ومساءً، ويحبها الأطفال بشكل خاص ويقومون بشرائها بشراهة من المحلات ولكن البطاطس الجاهزة خطيرة جدًا على الصحة حيث أنه قد يكون مضاف إليها بعض مكسبات الطعم والمواد الحافظة حتى تظهر لنا بهذا الشكل.

طريقة عمل البطاطس الشيبسي في المنزل

مكونات الطريقة:-

حبات البطاطس المراد تحضيرها.

ملعقة بيكنج باودر كبيرة.

كوب كبير من الخل الأبيض.

ثوم وبصل بودر بمقدار ملعقة صغيرة لكل منهما.

كزبرة جافة وملعقة صغيرة من البابريكا.

كمون مطحون وفلفل أسود.

زيت قلي.

ملح طعام.

خطوات تحضير البطاطس:-

قومي بتقشير البطاطس أولًا وغسلها جيدًا بالماء

ثم قومي بتقطيعها إلى شرائح شيبسي سواء بالسكينة أو بماكينة تقطيع البطاطس إلى شرائح.

بعد ذلك أضيفي البيكنج باودر والخل بداخل وعاء به كمية من الماء المثلج

ثم ضعي البطاطس المقطعة بداخل الوعاء واتركيها منقوعة بداخله لمدة ساعة كاملة.

في طاسة القلي قومي بوضع كمية من الزيت بداخلها وارفعي درجة حرارة النار حتى تصبح متوسطة واتركي الزيت حتى يسخن قليلًا.

بعد ذلك قومي بتصفية البطاطس من الماء الذي قمتي بنقعها بداخله

ثم ابدئي في وضع البطاطس بداخل الطاسة واتركيها حتى تحمر وتصبح ناضجة تمامًا.

أخرجي البطاطس بعد أن تنضج وضعيها على طبق التقديم ولكن ضعي أسفلها مناديل ورقية حتى تتشرب وتمتص الزيت الزائد على البطاطس.

ضعي البهارات والإضافات التي تريدينها على البطاطس وكذلك مكسبات الطعم الطبيعية وابدئي في تقديمها لأطفالك أو على مائدة الطعام أو في السهرات.

فوائد تناول البطاطس حمايةً من الإصابة بـ السرطان

تحتوي حبات البطاطس على حمض الفوليك الذي يقوم بالمساهمة في إصلاح الحمض النووي وتخليقه.

وبالتالي فهو يمنع تكون العديد من أنواع الخلايا السرطانية، والتي تتكون نتيجة الطفرات في حمض الإنسان النووي.

كما تعمل الألياف الموجودة في البطاطس بشكل عام على خفض خطر الإصابة بمرض سرطان المستقيم والقولون.

أيضًا تحتوي ثمرة البطاطس على الكيريستين وفيتامين سي، وهم يعملون عمل مضادات الأكسدة لهذا يتم حماية الخلايا من التلف المُسبب عن الجذور الحرة.

أضرارالبطاطس الشيبسي على الصحة