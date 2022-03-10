طريقة عمل الكريم شانتيه للتورتة البودرة وباللبن فى الخلاط

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من أنواع الكريمات الأساسية التى تستعمل في تزيين الحلويات هو الكريم شانتيه يفضله البعض فى إستخدام الكريم شانتيه للتزيين الكيكات والتورتات والحلوى الأخرى لأنه يعطى مذاق رائع وجميل للحلويات، وسوف نقوم بذكر طرق لتحضير الكريم شانتيه البودرة والكريم شانتيه بودرة باللبن ووصفات أخرى. مكونات عمل كريم شانتيه بودرة: 1 ملعقة كبيرة جيلاتين.

3 أرباع كوب لبن سائل.

ربع كوب سكر أبيض ناعم.

ربع كوب ماء بارد.

1 ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة التحضير: نقوم بإحضار طبق متوسط ونضع فيه كل من الجيلاتين والماء البارد ونمزجهم مع بعضهم جيداً. نحضر غلاية لتسخين الحليب بها وذلك على نار منخفضة مع التقليب المستمر وبعد ذلك نزيلها من على النار. نقوم بإحضار الخلاط ونقوم بإضافة كل من اللبن الساخن وعليه خليط الجيلاتين، ونقوم بخلطهم فى الخلاط جيداً حتى يصير قوامه كريمي ولين وبعد ذلك نستخدم كريم شانتيه لتحلية. يمكن أثناء تحضير الكريم شانتيه أن نضيف إليه أي نكهة مفضلة حتى تعطي الكريم طعم مختلف. مكونات عمل كريم شانتيه بودرة باللبن: 11 معلقة كبيرة كريم شانتيه بودرة.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

1 كوب لبن زبادي بارد. طريقة التحضير: نقوم بتحضير وعاء ونضيف فيه كل من بودرة الكريم وعليه السكر الناعم والحليب ونقوم بمزجهم جيداً مع بعضهم بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي حتى يتكون لدينا مزيج كريمي ناعم، وبعد ذلك يستخدم للتزيين. مكونات عمل حلي الأرز والحليب بكريم شانتيه بودرة: نص كوب نشا.

3 كوب بودرة لبن.

1 كوب سكر أبيض.

6 كوب ماء.

نص كوب أرز مصري.

1 علبة كريم شانتيه بودرة.

1 علبة مسكة.

2 ملعقة كبيرة ماء زهر.

مكسرات للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء وغسل الأرز وننقعها فى ماء لمدة لا تقل عن 2 ساعة. نحضر وعاء ونضيف فيه خليط الحليب والكريم البودرة ونضعهم على النار وذلك بعد أن نقوم بتقليبهم مع بعض ونتركهم على النار حتى يقوم بالغليان. عند غليان المزيج نقوم بإضافة الأرز المنقوع وذلك بعد أن يتصفى جيداً من الماء ونستمر بالتقليب من وقت لآخر. وبعد أن يستوي الأرز نقوم بإضافة السكر عليه، ونحضر كوب ونضع به نصفه ماء ونذوب به النشا جيداً، وثم نضعه على الأرز ونستمر بالتقليب حتى لا يكون به أي كتل. بعد أن يتكون لدينا خليط متماسك من الأرز نقوم بوضع المسكة وماء الزهر ونقلبه لمدة لا تقل عن 2 دقيقة حتى يغلي ونقوم بإزالتها من النار. نقوم بتحضير أطباق الخاصة بالتقديم ونصب بها الأرز وبعد ذلك نزينها على حسب الرغبة بالمكسرات المفضلة وتقدم وهو ساخن أو بارد. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكريم شانتيه للتورتة البودرة وباللبن فى الخلاط - ثقفني

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