نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي كوباية شعرية وملعقتين نشا تعالي اقولك هنعمل بيهم اية مش هتبطلي تعمليها لولادك في المقال التالي
المهلبية بالشعرية من أسهل أنواع الحلويات التي من الممكن ن تقومي بإعدادها في البيت وبأقل الإمكانات وهذا ما يكون من خلال التوفير للمكونات الأساسية والتي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل نوع من أنواع التحلية الباردة سريعة التحضير كما أنها تعد من وصفات الحلويات التي من الممكن أن يتم تحضيرها كتحلية رمضانية خفيفة وسريعة، وسهلة الإعداد ومذاقها مميز، ومن خلال ما يأتي نقدم لك أهم المكونات التي من الممكن أن تستعيني بها لتحضير وصفة ممتازة من المهلبية، ومن خلال ما يأتي أيضا نوضح خطوات التحضير للمهلبية المستخدمة فيها الشعرية.
طريقة عمل حلوي المهلبية بالشعرية
من الممكن أن تقومي بعمل وصفة المهلبية بالشعرية من خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة لآتية ولتي من أهمها الشعرية، واتي تعد المكون الرئيسي في المهلبية بالإضافة لمكونات تعطي أفضل نكهة وأفضل قوام للمهلبية المميزة بطعمها المثالي المحبوب وبالأخص للأطفال كما أنها تعد من أخف نوعيات الحلويات والتي تعتبر أيضا أكثر الحلويات المغذية للأطفال، وفيما يلي المقادير للوصفة.
مكونات عمل حلوي المهلبية بالشعرية
من الممكن أن تقومي بعمل وصفة المهلبية بالشعرية وهذا ما يكون من خبال الاستعانة بالمكونات الآتية وتي لا بد وأن تكون متوفرة للبدء في عمل مزيج المهلبية
- كوب من الشعرية.
- ثلاث أكواب من الحليب.
- ربع كوب من النشا.
- ملعقة من السمن البلدي.
- ملعقة من الزيت.
- سوداني مجروش.
- زبيب وجوز هند.
طريقة التحضير
من الممكن أن يتم التحضير للوصفة من خلال الاتباع لما يلي من النقاط القادمة، الخطوة الأولى تكون بإحضار
- نصف كوب من السكر البودرة.
- ملعقة من الفانيليا.
- القدر الملائم ونسخن فيه زيت والسمن.
- قومي بعد ذلك بوضع الشعرية للتحمير وحال وصولها للون الذهبي أضيفي الحليب مع السكر والفانيليا وقلبي المكونات جيدا.
- بعد ذاك عليك إضافة النشا مع الاستمرار في التقليب حتى تحصلي على مزيج كريمي ناعم القوام لكل المكونات، ومن ثم من الممكن أن قومي بطحن المكونات في الخلاط ثم نقلها لبولات التقديم، وتزيين وجه المهلبية باستعمال مكسرات مجروشة مع إضافة لقليل من الزبيب وجوز الهند.
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