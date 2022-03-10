نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة نشا واحدة ماسك سحري لتبييض الوجه والرقبة في دقايق ومن اول مره في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحب المرأه دوما ان تعتني بجمالها وشبابها وهذا بدا من بشرة وجهها والعناية بها اولا ، كما يجب الحفاظ على بشرتها صحية دائما دون تدخل من مواد مضرة للبشرة كالخلطات الطبيعية التي تقوم بحماية بشرتها واعطائها جمال خلاب مع الاستمرارية في وضح هذه الوصفات الطبيعية كما سنوضح هنا بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد في العناية وتفتيح الوجه والرقبة بسهولة وسرعة وهي .

تستخدمي مواد للبشرة لتفتيحها ولكن لا تعطي نتائج مرضيه او دائمة مما يجعلك تظل تبحثي عن منتجات للتفتيح وهذا يضر البشرة فيما بعد ولكن هناك ماسكات للعنايه بالبشره طبيعية تعطي نفس نتيجة الكريمات الصناعية ولكن بشكل امن وسريع كالماسك الطبيعي النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة بشكل طبيعي وفي دقائق معدودة

الاهتمام والعناية بالبشرة شئ ضروري ومطلوب وهذا حفاظا لها من عوامل السنين وتجنب التجاعيد والبقع الداكنه والتي قد تسبب حالة نفسية بالنسبة للانثى والتي بطبعها تحب دائما تبدو صغيره بالسن وبشرتها نضره وناعمه لذا هنا سوف نوضح طريقة عمل ماسك الزبادي والنشا لتبييض وترطيب الوجه والرقبة للحصول على بشرة نضره في دقائق معدودة.

إن تدليل البشرة وتدليلها أمر ضروري لحمايتها من السنين ولتجنب التجاعيد والبقع الداكنة التي يمكن أن تسبب مشاكل نفسية للمرأة وبالطبع تحب أن تبدو شابة وبشرتها نضرة. كما ان استخدام المنتجات الغير مضمونه لا يعمل سوا انه يعطي بشره غير صحية ومؤقتة التفتيح والترطيب واليكي عمل ماسك النشا والزبادي لتفتيح البشرة والرقبة

ماسك النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة في دقائق

مكونات ماسك النشا والزبادي :

ملعقة من نشا

ملعقتان من الزبادي

ملعقة من الليمون

طريقة تحضير ماسك النشا والزبادي :

نقوم بمزج جميع المكونات السابقة حتى تختلط جيدا ثم طبقي الماسك على الوجه والرقبة مدة 20 دقيقة او اقل ، ثم قومي بشطف الوجه والرقبة بالماء الدافئ حتى تتخلصي من بقايا الماسك نهائي وستلاحظي تفتيح مبهر من اول استعمال ويكرر مرتان اسبوعيا، كما ننوه على عدم التعرض للشمس اثناء وجود الماسك على وجهك لوجود الليمون به حتى لا تتأذي بشرتك منه .

ماسك الطماطم والحليب لتبييض الوجه والرقبة

مكونات الماسك:

ملعقة من الحليب

ملعقتان من عصر الطماطم

1/2 ملعقة من الليمون

طريقة تحضير ماسك الطماطم والحليب:

قومي بتنظيف بشرتك جيدا ، ثم طبقي الماسك عليها وعلى رقبتك مدة عشرين دقيقة، ثم يشطف بالماء الدافئ ويكرر مرتان اسبوعيا

ماسك النشا والليمون لتفتيح الوجه والرقبة

مكوناتها :

ملعقة من النشا

معلقة من الليمون

طريقة تحضير الماسك:

قومي بخلط المكونات جيدا مكع بعضهم البعض ثم قومي بتنظيف بشرتك جيدا، ثم طبقي الخليط بواسطة قطعة من القطن تغمس في خليط النشا وتمسح بها الرقبه والوجه وانتظري حتى تجف ، ثم قومي بغسلها بالماء الفاتر مع انتظار الماسك ربع ساعة قبل غسله ويكرر مره اسبوعيا

ماسك الزبادي والخيار لتبييض الوجه والرقبة

تعصرعدد واحد حبة من الخيار

ملعقة من الزبادي

طريقة تحضير الماسك:

قومي بخلط ملعقة من الخيار المعصور مع ملعقة من الزبادي حتى تتجانس المزيج ، ثم طبقي الماسك على الوجة والرقبة مع حركات دائرية ويترك مدة عشر دقائق حتى يجف ويشطف بالماء الدافئ ثم الماء البارد لقفل المسام وستلاحظي بياض وترطيب لبشرتك ورقبتك لا مثيل لهم ، كما يستعمل هذا الماسك لمدة اسبوع وستلاحظين الفرق .

وللحصول على بشرة بيضاء صافيه رطبة قومي بتقطيع حبة خيار الي نصفين نصف قومي بتقطيعه الي حلقات والنصف الاخر قومي بطحنه وعصرة بالخلاط الكهربائي ثم قومي بوضع ملعقة من ماء الورد عليه ثم قومي بدهن خليط الخيار وماء الورد على البشرة والرقبه ثم ضعي حلقات الخيار عليه ثم انتظري ربع ساعه وارفعي حلقات الخيار ولا تغسلي وجهك