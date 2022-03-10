طريقة عمل مناقيش بعجينة قطنية بطريقة سهلة وبحشوات لذيذة ومتنوعة

طريقة عمل مناقيش ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها مع وجبة الفطور أو العشاء مع كوب من الشاي، كما أنها منتشرة بكثرة في الوطن العربي أيضا، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة فطيرة البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل مناقيش بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل مناقيش

تتكون طريقة عمل مناقيش من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

4 أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الملح.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف كوب من الماء الدافئ.

كوب من الحليب الدافئ.

مقادير حشوة الجبن

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل).

كوب من الجبنة الشيدر المبشورة أو جبنة قشقوان.

2 ملعقة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

رشة ملح.

مقادير حشوة اللبنة

كوب من اللبنة.

ملعقة كبيرة من معجون الفلفل الأحمر.

نصف حبة بصلة مفرومة ناعم.

رشة ملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل مناقيش بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الدقيق والملح والسكر، ثم نخلطهم جيدا. ثم نضيف الزيت ونفرك الدقيق مع الزيت. ثم نضيف الخميرة الفورية والزبادي ونخلط جيدا. بعد ذلك نضيف الماء الدافئ والحليب الدافئ ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. ثم نلم العجينة ونكورها، ثم نغطيها بكيس بلاستيك ونتركها تختمر في مكان دافئ. ثم نقسم العجينة إلى 30 كرة متساوية في الحجم أو حسب الحجم المرغوب. بعد ذلك نرص الكرات في صينية كبيرة مدهونة بالزيت، ثم نغطيهم ونتركهم يرتاحوا لمدة 30 دقيقة. ثم نفرد كل كرة بالشوبك بسمك قليل نسبيا، ثم نضع الفطيرة في صينية فرن مدهونة بالزيت. ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نقوم بعمل ثقوب في الفطائر بالشوكة.

طريقة تجهيز مناقيش بحشوة الجبن

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الجبنة الموزاريلا المبشورة والجبنة القشقوان أو الجبنة الشيدر المبشورة والزبادي وحبة البركة، ثم نخلطهم جيدا. ثم نوزع مقدار من الحشوة فوق كل فطيرة ونتجنب الأطراف (كمية المناقيش بحشوة الجبن حسب الرغبة). ثم ندخل المناقيش فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 240 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 10 دقائق. بعد ذلك نخرج المناقيش من الفرن، ونقدم مناقيش بحشوة الجبن في طبق التقديم مع الزيتون المخلل التفاحي. وبالهنا والشفا.

تجهيز مناقيش بحشوة اللبنة