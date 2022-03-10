برياني الدجاج الأصلي على طريقة المطاعم

يتميز برياني الدجاج الهندي بطعم رائع ونكهة مميزة فهو من الأكلات المعروفة في الهند ونالت شهرة في كل أنحاء العالم، وتتكون من الأرز البسمتي والدجاج المتبل، ويمكننا عمل برياني الدجاج في المنزل بكل سهولة وبنفس طريقة المطاعم فهو من الأكلات البسيطة التي يمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء لأفراد أسرتك، كما أنها من الأكلات سريعة التحضير ومكوناتها غير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل برياني الدجاج الهندي على طريقة آية حبيب.

مكونات برياني الدجاج الهندي



سنقدم لكم مكونات برياني الدجاج بالمقادير المضبوطة للحصول على نفس طعم برياني المطاعم، وهي كما يلي:-

تتبيلة الدجاج

نصف كيلو من صدور الدجاج مقطع مكعبات.

كوب إلا ربع من الزبادي.

نصف كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة من الزيت.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

( ملح / كمون / كزبرة / كركم / فلفل حار / قرفة )

مكونات الأرز

2 كوب من الأرز البسمتي المغسول.

ماء لسلق الأرز.

( ورق لورا / حبهان / قرنفل / ملح)

ملعقة كبيرة من الزبدة.

للتزيين

بصل مقلي

نعناع وكزبرة خضراء.

ملعقة صغيرة من الكركم مذابة في ملعقة كبيرة من الزبدة.

ماء زعفران.

طريقة التحضير

يتم تحضير برياني الدجاج بنفس طعم المطاعم وبطريقة سهلة وسريعة كما يلي:-

لتحضير التتبيلة: نضع كوب إلا ربع من الزبادي ونصف كوب من الماء وأربع فصوص من الثوم المفروم في الصينية التي سنقدم بها البرياني، ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم وملعقتين كبار من الزيت والتوابل. ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضع نصف كيلو من صدور الدجاج المقطع مكعبات ونقلب جيداً وتترك في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. لسلق الأرز نضع حلة على النار بها ماء ثم نضع ورقتين لورا وحبهان وعود قرنفل وملح وعند الغليان نضيف كوبين من الأرز البسمتي المغسول وملعقة كبيرة من الزبدة. عند بدء الغليان نترك الأرز يغلي على النار لمدة خمس دقائق فقط ثم يصفي ويترك جانباً لحين الاستخدام. ثم نضع صينية الدجاج المتبل على النار وتترك لتغلي على نار هادئة حتى تجف منها السوائل. نضيف نصف كمية الأرز ورشة من البصل المقلي ورشة من الكزبرة الخضراء والنعناع، ثم نضيف باقي كمية الأرز ورشة من البصل المقلي والكزبرة والنعناع. ثم نضع ملعقة صغيرة من الزعفران في ربع كوب ماء، ثم نضيفها على الأرز. نخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة ونضيفها على الأرز. ثم نغطي البرياني ويترك على نار هادئة لمدة 10 إلى 20 دقيقة حسب نوع الأرز حتى ينضج تماماً ثم يقدم بألف صحة وعافية.

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المكونات

كوب زبادي.

جزرة مبشورة ناعم.

ثمرة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح وكمون.

نعناع مفروم.

كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير