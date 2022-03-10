بملعقة فازلين أعملي اقوي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة الورد يدوم 24 ساعة وتبيض فوري للابطين

عمل مزيل عرق بملعقة فازلين من أهم الوصفات الطبيعية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم استعملها كوصفة ممتازة للتخلص من أي إفرازات عرقية زائدة ومن أهم المكونات الأساسية التي من الممكن أن تدخل في عمل مزيل العرق مكون الفازلين والذي يعد من بين أقوى المكونات التي تسهم في عمل أفضل الخلطات المعالجة لمشكلة العرق الزائد، والتي تعمل على التحسين من رائحة الجسم وإزالة العرق، وعن المكونات الأساسية، وطريقة الإعداد للخليط نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات الأساسية لتلك التركيبة المثالية من المزيل للتعرق.

عمل مزيل عرق بملعقة فازلين

مزيل عرق بملعقة فازلين من الممكن أن تحصلي عليه من خلال الخلط لهذا المكون مع مكونات بسيطة أخرى تعمل على الحصول السريع على مزيج مميز من المكونات التي لها القدرة على أن تخلص البشرة تماما من أي تواجد للتعرق الزائد، ومن خلال مالا يلي سنوضح المكونات الأساسية لعمل الخليط المزيل للعرق.

مكونات لعمل مزيل عرق بملعقة فازلين

المكونات الأساسية من أعمها ما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من مكون جل الصبار.

ملعقة من النشا.

ملعقة من الشبا.

قطرات من زيت اللوز.

قطرات من مكون زيت الياسمين.

طريقة عمل مزيل التعرق:

من الممكن أن يتم عمل هذا المزيل للتعرق المفيد للبشرة من خلال الاتباع للخطوات القادمة: