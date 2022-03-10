نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة فازلين أعملي اقوي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة الورد يدوم 24 ساعة وتبيض فوري للابطين في المقال التالي
عمل مزيل عرق بملعقة فازلين من أهم الوصفات الطبيعية، والتي من خلالها من الممكن أن يتم استعملها كوصفة ممتازة للتخلص من أي إفرازات عرقية زائدة ومن أهم المكونات الأساسية التي من الممكن أن تدخل في عمل مزيل العرق مكون الفازلين والذي يعد من بين أقوى المكونات التي تسهم في عمل أفضل الخلطات المعالجة لمشكلة العرق الزائد، والتي تعمل على التحسين من رائحة الجسم وإزالة العرق، وعن المكونات الأساسية، وطريقة الإعداد للخليط نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات الأساسية لتلك التركيبة المثالية من المزيل للتعرق.
عمل مزيل عرق بملعقة فازلين
مزيل عرق بملعقة فازلين من الممكن أن تحصلي عليه من خلال الخلط لهذا المكون مع مكونات بسيطة أخرى تعمل على الحصول السريع على مزيج مميز من المكونات التي لها القدرة على أن تخلص البشرة تماما من أي تواجد للتعرق الزائد، ومن خلال مالا يلي سنوضح المكونات الأساسية لعمل الخليط المزيل للعرق.
مكونات لعمل مزيل عرق بملعقة فازلين
المكونات الأساسية من أعمها ما يلي:
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من مكون جل الصبار.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من الشبا.
- قطرات من زيت اللوز.
- قطرات من مكون زيت الياسمين.
طريقة عمل مزيل التعرق:
من الممكن أن يتم عمل هذا المزيل للتعرق المفيد للبشرة من خلال الاتباع للخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بالاستعانة بمكون الفازلين، وإذابته باستعمال حمام مائي.
- الخطوة التالية تكون باستعمال مكون النشا وإذابته مع الفازلين.
- أضيفي بعد ذلك مكون الشبة، واخلطيه جيدا حتى يختفي تماما بين المكونين السابقين.
- بقية المكونات تتم إضافتها مع التقليب المستمر.
يتم تطبيق الخليط الطبيعي بالفازلين المزيل للعرق، وذلك بعد أن يتم تنظيف الجلد وغسله وتجفيفه تماما من تواجد أي قطرات ماء.
- بعد ذلك من الممكن أن يتم أخذ كمية ملائمة من الخليط المزيل للعرق، وهو ما يساعد في الإزالة التامة للعرق وبكل سهولة واستمرار أثر الخليط يكون مدة ثمان ساعات متتالية.
- من الممكن أن يتم استعمال هذا النوع من مزيلات العرق بشكل يومي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة فازلين أعملي اقوي مزيل عرق طبيعي في البيت برائحة الورد يدوم 24 ساعة وتبيض فوري للابطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.