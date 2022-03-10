طرق مبتكرة وجديدة للف الكرنب بسرعة الصاروخ وبكل سهولة بدون سكين مهما كانت الكمية

المحشي من المقبلات التي لا غنى عنها في العزومات والأفراح، خاصةً محشي الكرنب ومحشي ورق العنب، فهما يتميزان بطعمهما الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، كما أن الخلطة يكون لها مذاق خاص عند وضعها في محشي الكرنب، إلا أن لف المحشي يحتاج إلى وقت طويل خاصةً إذا كانت الكمية كبيرة، فنقدم لكي سيدتي طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ خطوة بخطوة.

طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ

لتسهيل لف محشي الكرنب ومحشي ورق العنب فقط سنقوم باستخدام المشبك، فهو، يساعد كثير في لف كمية كبيرة من المحشي، فقط اتبعي الخطوات الآتية:

المقادير المطلوبة لخلطة المحشي:

أربعة أكواب من الأرز المصري

٢ كيلو من الطماطم.

٤ ملعقة كبيرة صلصة.

٢ حبة كم البصل متوسطة الحجم مبشور.

٥ فصوص ثوم مفروم.

ربطة من الشبت الأخضر.

ربطة من البقدونس الأخضر.

ربطة من الكزبرة الأخضر.

١ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

١/٤ ملعقة صغيرة من الكمون.

١/٤ ملعقة صغيرة من الشطة.

١/٤ ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج.

كرنبة متوسطة الحجم.

مشبك.

طريقة التحضير