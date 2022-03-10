طرق مبتكرة وجديدة للف الكرنب بسرعة الصاروخ وبكل سهولة بدون سكين مهما كانت الكمية

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المحشي من المقبلات التي لا غنى عنها في العزومات والأفراح، خاصةً محشي الكرنب ومحشي ورق العنب، فهما يتميزان بطعمهما الشهي واللذيذ والذي لا يقاوم، كما أن الخلطة يكون لها مذاق خاص عند وضعها في محشي الكرنب، إلا أن لف المحشي يحتاج إلى وقت طويل خاصةً إذا كانت الكمية كبيرة، فنقدم لكي سيدتي طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ خطوة بخطوة.
طريقة لف الكرنب بسرعة الصاروخ
لتسهيل لف محشي الكرنب ومحشي ورق العنب فقط سنقوم باستخدام المشبك، فهو، يساعد كثير في لف كمية كبيرة من المحشي، فقط اتبعي الخطوات الآتية:
المقادير المطلوبة لخلطة المحشي:
- أربعة أكواب من الأرز المصري
- ٢ كيلو من الطماطم.
- ٤ ملعقة كبيرة صلصة.
- ٢ حبة كم البصل متوسطة الحجم مبشور.
- ٥ فصوص ثوم مفروم.
- ربطة من الشبت الأخضر.
- ربطة من البقدونس الأخضر.
- ربطة من الكزبرة الأخضر.
- ١ ملعقة صغيرة من الملح.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الكمون.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من الشطة.
- ١/٤ ملعقة صغيرة من مرقة الدجاج.
- كرنبة متوسطة الحجم.
- مشبك.
طريقة التحضير
- قومي بسلق الكرنب وتقطيعه الحجم الذي ترغبين به.
- قومي بتجهيز الخلطة قومي بخلط الطماطم في الخلاط مع كوب من الماء.
- احضري حلة متوسطة الحجم ضعي بها ملعقتين من السمنة البلدي وارفعيها على النار حتى تسخن ثم ضيفي الثوم المفروم والبصل المفروم حتى يأخذا اللون الذهبي.
- ضيفي بعد ذلك عصير الطماطم والصلصة واتركيه حتى يغلي ثم قومي بتهدئة النار حتى تتسبك الطماطم.
- قومي بغسل الأرز والخضار جيدًا بالماء ثم قومي بتقطيع الشبت والبقدونس والكزبرة وضعيهم على الأرز.
- ضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والشطة إلى الطماطم وقلبي جيدًا.
- ضيفي التسبيكة إلى وعاء الأرز والخضرة وقلبي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها البعض.
- قومي بفرد ورقة الكرنب وضعي بها المشبك على طرفها ثم ضعي حشوة الأرز ثم قومي باللف وكرري الخطوة مع باقي أوراق المحشي على شكل رول.
- احضري حلة وضعي بداخلها شرائح من البصل والطماطم والجزر والثوم ثم ضعي ورق المحشي الملفوف.
- قومي بتسخين شوربة ثم ضيفيها لحلة المحشي وارفعي على النار حتى يتشرب المحشي الشوربة قومي بتهدئة النار حتى ينضج تماما.
- الآن أصبح المحشي جاهزًا قدميه وبالهنا والشفا.
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