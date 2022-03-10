فكرة مبتكرة وسريعة لتقوير الباذنجان والكوسة بسرعة الصاروخ اكتر من 7 كيلو في دقائق

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ من أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعد في الحصول على المحاشي من الخضار سريعا وفي أقل وقت ممكن، حيث أنه من المعروف أن خضار الكوسة وخضار الباذنجان يحتاجان إلى التقوير الجيد وتعد تلك الخطوة من أكثر الخطوات التي تستهلك من ربة المنزل الوقت الطويل حتى تحصل ربة البيت على الكمية المطلوبة من الخضار جاهزة تماما على لاستخدم والحشو، وإليك من واقع تجارب سابقة لخبراء الطهي وربات البيوت أهم الطرق بخلاف طريقة المقوار والتي ستكون منجزة لك وخلال وقت قصير في عمل المحاشي من الخضار المشكل، ومن خلال الآتي أفضل الطرق التي من الممكن أن تتبع للتقوير السريع للخضار.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة الصاروخ

تقوير الكوسا والباذنجان من الممكن أن يتم وبسرعة الصاروخ، وهذا ما يكون عن طريق استعمال أدوات تعد متواجدة في كل مطبخ ومن أهم الطرق تلك التي تكون بواسطة سكين المائدة، حيث أن السكين يعمل على تخليص الكوسة والباذنجان تماما من أي لب قد يكون متواجد بالكوسة من الداخل وإليك أهم الخطوات المتبعة في التحضير لخضار الكوسة بكل سهولة وتقويره باستعمال السكين.

خطوات لتقوير الكوسا والباذنجان بالسكين

من أهم الخطوات المتبعة لتقوير الخضار باستعمال السكين ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون من خلال تنظيف الخضار وغسله جيدا وتجفيفه.

بعد ذلك يتم التقشير للكوسة وتنظيف الباذنجان.

أدخلي الطرف المدبب للسكين مع تحريكه باستدارة وعمق في داخل كل ثمرة.

هذا ما يساعد في استخراج اللب سريعا.

الطريقة تيسر من الحصول على الخضار مقور بمنتهى السرعة والبدء في خطوة الحشو بالخلطة المتوفرة.

تقوير الكوسا والباذنجان بسرعة باستعمال قطاعة التفاح

من المهم الاستعانة بالخطوات القادمة لتقوير الخضار وبسرعة الخضار ومهما كانت الكمية كبيرة ومن أهم خطوات التقوير ما يلي في النقاط القادمة: