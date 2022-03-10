“من غير الفرن”.. طريقة عمل كيكة اسفنجية في الطاسة بأقل تكلفة وفي أسرع وقت

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تعد طريقة عمل الكيكة الاسفتجية في الطاسة من بين أكثر الطرق التي ترغب السيدات وربات المنزل في معرفتها وتعملها من أجل استخدامها في الفترة المقبلة، وخاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، والذي يكون فيه من الصعب على السيدات القيام بعمل الكيكة داخل الفرن نظرًا لضيق الوقت، ورغبة الكثيرون في تناول بعض المأكولات الشهية الأخرى خلال شهر رمضان والتي تأخذ الكثير من الوقت من ربة المنزل.
خطوات عمل الكيكة الاسفنجية في الطاسة
قبل الحديث عن طريقة عمل الكيكة في الطاسة، دعنا في البداية نتحدث عن المقادير التي يتم استخدامها في تحضير الكيك وكذلك في تحضير صوص الشيكولاتة، في حال ما إذا كانت ربة المنزل ترغب في عمل كيكة بالشيكولاتة داخل الطاسة.
وقد جاءت المقادير على النحو التالي:
- 1 و نصف كوب دقيق و2 ملعقة كبيرة سكر
- ملعقة صغيرة بيكنج بودر ورشة ملح
- كوب لبن وبيضة ومعلقة فانيليا
- 2 ملعقة كبيرة زيت.
وبالحديث عن مقادير صوص الشيكولاتة، فقد جاء على هذا النحو:
- كوب شيكولاتة مبشورة
- ربع كوب لبن
- ربع كوب زبدة
- ملعقة صغيرة نشا.
طريقة تحضير كيك الطاسة في البيت
- قمي بخلط الدقيق مع السكر وكذلك البيكنج بودر ومن ثم ضعي رشة ملح صغيرة للغاية.
- أبدا في خفق الدقيق الزيت والفانيليا ثم ضيفى اللبن وقلبى جيدًا.
- يتم صب الخليط على مراحل في طاسة ويجب أن تكون مجهزة ومدهونة بالسمنة.
- اتركيها تتماسك قليلًا على نار هادئة ومن ثم قلبي على الوجه الآخر لحين الانتهاء من تجهيزها.
- رصي الكيك مع صوص الشيكولاتة.
- تقدم الكيكة في طبق دائري بطريقة منظمة مع مراعاة وضع قليل من الصوص على الوجه بشكل مثالي.
طريقة تحضير صوص الشيكولات لكيكة الطاسة
- في البداية يجب على ربة المنزل إضافة الزبدة على النار مع اللبن.
- في الخطوة الثانية قمي بإضافة كمية قليلة من الشيكولاتة المبشورة وقلبى جيدًا.
- قمي بإضافة ملعقة صغيرة من النشا ومن ثم قلبي جيدًا حتى الغليان.
- بعد تجهيز صوص الشيكولاتة يجب وضعه على الكيكة التي تم صنعها في الطاسة بالطريقة المذكورة في الأعلى.
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