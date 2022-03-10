نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 أماكن في جسمك يجب تنظيفها جيدا عند الاستحمام يغفل عنها الكثير في المقال التالي

عمر شويل - جدة اغسلي هذه المناطق في جسمك جيدا أثناء الاستحمام حيث أن هناك مناطق في الجسم يهمل البعض تنظيفها بالطريقة الصحيحة، أو أنها تُغسل بطريقة لا تؤدي إلى تنظيفها بالشكل المطلوب، ومع انتشار الأمراض والفيروسات فإن الاهتمام بالنظافة اصلح من أهم ما يمكن أن تقدمة لنفسك أثناء الاستحمام، لهذا سوف نقدم مناطق في الجسم يجب أن تنظف جيداً، فتابعونا لمعرفة هذه المناطق وكذلك طريقة غسلها أثناء الاستحمام والاهتمام بها.

أجزاء هامة في الجسم يجب تنظيفها جيدا

تم تحديد خمس مناطق في الجسم بل الاعتناء بها وعدم الاطمئنان أن الماء قد وصل إليها، ولكنها تحتاج إلى تنظيفها بشكل متخصص حتى لا تكون سبب في حدوث مشاكل صحية، وهذه هي ال5 مناطق.

مؤخرة العنق

تتراكم البكتيريا في المنطقة التي تكون في مؤخرة العنق لأنها غالباً ما تكون دافئة ورطبة، خاصةً لمن يقومون بممارسة التمارين الرياضية أو لمن يمتلكون شعر طويل، ولهذا ينصح بغسل مؤخرة العنق يومياً بالصابون مع استخدام إسفنجة حمام مقشِرة حتي يُمنع انتشار البكتيريا عليها.

الأقدام

يجب الاهتمام بغسل الاقدام بالماء والصابون مع استخدام الحجر يومياً، حيث أن الفطريات تتجمع بها وخاصة في منطقة ما بين الأصابع، ووتزداد لمن هم يرتدون الأحذية المسطحة والصنادل وكل ما يتم ارتدائه دون لبس جوارب حيث يتراكم العرق ويسمح بنمو البكتيريا والفطريات، لهذا يجب غسلها بشكل فردي والاهتمام بها وعدم الاعتقاد أن ماء الاستحمام سوف تنظفها وكذلك الصابون الذي ينزلق من على الجسم، ولكن يجب أن يتم الاعتناء بها بمفردها.

العينان

الاهتمام بغسل العيون من الأمور التي يغفل عنها البعض، ويقومون بغسلها بالماء والصابون وهذه من الطرق الغير آمنة على صحة العين حيث تسبب مشاكل في قرنية العين، ولكن تنظف عن طريق مزج ½ معلقة صغيرة من الشامبو المخصص للأطفال، وتوضع في كوب من الماء الدافئ باستخدام في منشفة ناعمة، يتم فرك الجفون.

ما بين الفخذين

الاهتمام بهذه المنطقة لأنها تحتوي على طيات وثنيات لهذا يجب تنظيفها باستخدام الصابون ومنشفة ناعمة، حتى لا تكون بيئة صالحة لنمو البكتيريا.

تحت الأظافر

تؤوي منطقة تحت الاظافر الكثير من البكتيريا لهذا يجب أن تغسل جيداً عن طريق استخدام الفرشاة الصغيرة المخصصة للأظافر مع الصابون ويتم فركها للتخلص من أي بكتيريا عالقة وخاصةً عند الأطفال.