كيكة المقلاه السريعة الاقتصادية أصنعي كيكة المقلاة بالمقادير بدون فرن بطعم هش ولذيذ

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تعد الكيك من المخبوزات الغربيه التى تقدم للضيوف مع الشاى او العصائر وتقدم ايضا فى الصباح مع الحليب كوجية خفيفه، ويمكن تحضير الكيك باكثر من طعم مختلف ويمكن تقديمها بأنواع التزين المختلفه، تفضل الامهات دائما تحضير الكيكه فى المنزل حيث ان مكوناتها غير مكلفه نهائيا وايضا لا تحتاج الى مجهود كبير فى تحضيرها، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كيكة المقلاه السريعة. طريقة عمل كيكة المقلاه السريعة المكونات ٢كوب من الدقيق الابيض المنخول.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الزيت النباتى.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

٣بيضات.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر الابيض. الطريقة فى وعاء عميق نضع البيض مع الفانيليا والسكر ونخفقهم جيدا بواسطة المضرب الكربائى.

نضف اليهم الزيت والحليب مع الاستمرار فى الخفق.

نخفق المكونات جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.

فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر.

نسكب الخليط التى تم تحضيرة فى الخلاط الكهربائى على الدقيق ونقلب جيدا بةاسطة المضرب اليدوى حتى لا تتكاتل المكونات.

عند الحصول على القوام المطلوب نقوم بتحضير طاسة غير لاصقه.

ندهن الطاسة بقليل من الزيت.

نضع الطاسه على نار هادئه ثم نسكب خليط الكيك فى الطاسة ونقوم بتغطيتها.

نترك الكيك على النار لمدة ربع ساعه تقريبا حتى نتاكد من تسويتها بواسطة غرز السكين فى الكيكه.

ترفع الكيكه من على النار وتترك حتى تبرد. طريقة عمل كيك الطاسه بصوص الشوكولاته المكونات ١كوب من الدقيق الابيض.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب من الكاكاو المحلى.

٢بيضه.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من الزيت.

صوص شيكولاته للتزين. الطريقة فى وعاء عميق نضف السكر مع البيض والزيت والفانيليا.

نخفق المكونات جيدا بواسطة المضرب الكهربائى او اليدوى حتى يتجانسو.

نقوم باضافة الدقيق الابيض مع الكاكاو والبيكنج بودر الى الخليط الكريمى ونستمر فى تقليبهم حتى لا تتكاتل المكونات.

نحضر طاسة غير لاصقه وندهنها بقليل من الزيت.

نضع الطاسه على نار هادئة ثم نسكب فيها خليط الكيك.

نقوم بتغطية الكيك ونتركه على النار لمدة ١٥دقيقه تقريبا.

يرفع الكيك من على النار ويترك حتى يبرد.

تقطع الكيكه وترص فى وعاء التقديم ونضف على الوجه القليل من صوص الشيكولاته للتزين. عمر شويل - جدة كيكة المقلاه السريعة الاقتصادية أصنعي كيكة المقلاة بالمقادير بدون فرن بطعم هش ولذيذ - ثقفني

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