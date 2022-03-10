نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكولاجين.. كريم لبان الذكر السحري في إزالة التجاعيد وتبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة نهائيا في المقال التالي
كريم لبان الذكر للتفتيح الفوري من الممكن أن يتم تحضيره في البيت وبأقل الإمكانات، وتعتبر تلك الطريقة من الطرق التي تساعد في التفتيح السريع والفوري للجسم والبشرة وهذا ما يكون في أقل وقت ممكن، وتعتبر تلك الطريقة أيضا من بين أبسط الطرق المتاحة لكل من ترغب في التبييض الفوري للبشرة ومن دون أي إضافة للكيماويات، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أقوى المكونات التي لا بد وأن تدخل في عمل تلك التركيبة الطبيعية والتي تساعد في عمل الوصفة وتبييض الجلد تماما والتخلص من أي أثر من آثار التصبغ على البشرة، وفيما يلي نوضح أهم الخطوات التي تساعد في التحضير.
كريم لبان الذكر للتفتيح الفوري
من الخلطات الطبيعية والتي من الممكن أن تساعد في إزالة أي بقع قد تؤثر على مستوى النضارة والبياض للبشرة، ومن خلال ما يلي نوضح مقدار من خليط لبان الذكر يساعد في إكساب الجلد المزيد من التفتيح بالقوة المضاعفة ومن الممكن أن يتم التحضير للخليط من خلال الاستعانة بتلك المقادير الآتية:
مقادير لكريم لبان الذكر للتفتيح الفوري
من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع لتلك الوصفة الكريمية من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية والتي تعطي أفضل خليط معالج للبشرة:
- ملعقة من مكون لبان الذكر المطحون.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت الزيتون.ملعقة من زيت اللوز الحلو.
- ملعقة من مكون جل الألوفيرا.
- ملعقة من مكون الزبادي.
- ملعقة من النشا.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن أن تقومي بالتحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالخطوات الآتية:
- قومي باستعمال وعاء ملائم ليتم فيه وضع الفازلين مع الجل وإذابتهما تماما وهذا للتخلص تماما من أي تواجد للتكتل بالخليط.
- أضيفي بعد ذلك مكون لبان الذكر مع الاستمرار في الخلط حتى يختفي مسحوق اللبان تماما بالفازلين والجل.
- بقية المكونات تتم خطوة خلطها للحصول على الكريم الناعم والخالي تماما من أي تكتلات، ومن خلال الإضافة التدريجية للمكونات نحصل على خلطة كريمية ملائمة.
- خليط اللبان الذكر يتم تطبيقه على الجلد وهذا ما يساعد في التفتيح المضاعف للبشرة ومدة التطبيق عشر دقائق.
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