طريقة سهلة لعمل المافن حلو وحادق وبمكونات بسيطة

يعد المافن من الحلوي الجميلة والسريعة في التحضير وتشبه إلى حد كبير من طريقه عمل الكب كيك ولا يوجد فرق بينهم إلا أن المافن يوضع بداخله قطع من الشوكولاته ولكن الكب كيك يزين بالكريمة ويعتبر تقريباً هذا هو الإختلاف الوحيد.

مكونات ومقادير المافن:

٢كوب دقيق.

بيضه واحده.

نصف كوب سكر بودرة.

واحد كيس فانيليا.

كيس من البايكينج باودر.

رشه ملح صغيرة.

ثلاثة اربع كوب زيت.

اثنان كوب من الحليب كامل الدسم.

نصف كوب من السكر.

قطع من الشوكولاتة.

طريقة تحضير المافن:

أولاً احضري وعاء وضعي فيه البيضة واضربيها جيداً مع السكر والفانيليا. ثم أضيفي الحليب وقلبي المكونات جيداً. وفي وعاء آخر ضعي المكونات الجافة وهي الدقيق والبايكينج باودر ورشة الملح ونقلب، ثم ضعي عليه الخليط الاول وامزجي الاثنان معاً. ثم أحضري صنية وضعي بيها الأكواب الخاصة بذلك الحلوي ثم اسكبي الخليط في الأكواب وضعي في كل كوب قطعة من الشوكولاته. ولا تنسي لا تملئ إلا ثلاث أرباع الكوب. وفي فرن تم تسخينه مقدّمًا ضعي المافن علي درجة حرارة متوسطه لمدة 25 دقيقة ثما خريجه ويمكنك تقديمه مباشرة ويمكنك ايضاً آن تضيفي لمستك وضعي عليه صوص من الشوكولاته عند التقديم.

ويوجد ايضاً نوع آخر من المافن وهو المافن الحادق فهو سهل ايضاً، ويمكنك تقدمية في وجبة الإفطار أو على وجبة العشاء وهو وجبة غنية ومفيدة ايضاً.

مكونات المافن الحادق:

كوب ونصف دقيق.

بيضه واحده.

كوب من الحليب.

ربع معلقة صغيره من الملح.

كيس بيكينج بودر.

ثلث كوب زيت.

ربع معلقة صغيره فلفل أسمر.

كوب جبن مشكل المبشور.

2 حبة من الفلفل الرومي المقطع.

زيتون.

طريقة التحضير: