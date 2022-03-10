وداعاً للفرن حضري كيكة المقلاة الأسفنجة في المنزل بكل سهولة

تعتبر كيكة المقلاة الأسفنجية ، من الأنواع الرائعة للغاية فهي اقتصادية ولذيذة وسهلة التحضير، فيمكن تحضيرها في أي وقت يناسبك دون أي مجهود أو تعب بمكونات سهلة وبسيطة، موجودة في كل منزل لذا يرغب الكثير منا في تقديم بعض أنواع الكيك المختلفة التي تعطي طعم ورائحة ذكية جداً، ويفضل تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال لمذاقه الطيب وشكله الجذاب، وتبحث الأمهات عن طرق سهلة وسريعة ومختلفة لعمل الكيك المغذي، وتقديمه في أعياد الميلاد وأيضاً للضيوف مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، ومن هنا سوف نعرض لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل كيكة المقلاة الأسفنجية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كيكة المقلاة الأسفنجية

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الكيكة السريعة وهي كما يلي:-

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

نصف كوب من الزيت النباتي.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الكاكاو الغير محلي.

الكريمة:-

3 أكواب من الماء المثلج.

2 علبة كريمة بنكهة الشوكولاتة.

لترطيب الكيك:-

كوب من الحليب البارد.

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

للتزيين:-

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام الغير محلي.

صوص شوكولاتة.

فستق حلبي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير كيكة المقلاة الأسفنجية في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

أولاً نقوم بنخل المكونات الجافة الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام، ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. ثم في طبق عميق نضع البيض والفانيليا والسكر والقهوة ونخفق جيداً بالمضرب اليدوي، ثم نضع الحليب والزيت النباتي ونقلب جيداً. بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات الجافة السابقة ونخفق جيداً، حتى يتجانس الخليط ونحصل على قوام ناعم وكريمي بدون تكتلات، بعد ذلك نقسم خليط الكيك إلى ثلاث أجزاء. ثم نضع مقلاة على نار هادئة مدهونة بقليل من الزيت، ونصب جزء من الخليط ويغطي ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم نقوم بتجفيف الغطاء من البخار بعد مرور 10 دقائق. بعد ذلك نخرج الكيك على شبك، ونكرر نفس الخطوات مع باقي الكمية ويترك جانباً ليبرد تماماً. ثم نضع طبقة من الكيك ونسقيها بالحليب البارد وملعقة من القهوة، ثم نضع طبقة من الكريمة، ثم الطبقة الثانية من الكيك ونسقيها بالحليب والقهوة، ونكمل بنفس الطريقة. عند الانتهاء نغلف الكيك من الخارج بالكريمة، وتزين بخليط جوز الهند والكاكاو من الجوانب، ونصب صوص الشوكولاتة على الوجه والقليل من الفستق الحلبي. ثم ندخلها الثلاجة لمدة 3 ساعات، ثم نخرجها وتقطع وتوضع في طبق، وتقدم بألف صحة وعافية.

طريقة تحضير الكريمة

هيا بنا نتعرف علي أبسط الخطوات لتحضير الكريمة في المنزل وهي كالتالي:-