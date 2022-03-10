أفضل طريقة لتدميس الفول البيتي مثل المطاعم تماماً بمكونات بسيطة

طريقة تدميس الفول البيتي، مع اقتراب شهر رمضان الكريم أصبح الكثير منا يبحث عن طريقة تدميس الفول البيتي، وذلك حتى يستطيع الاستغناء عن الفول الجاهز الذي يتم شرائه من الخارج، فهو موفر ويتم تحضيره بأمان في البيت، والتأكد من خلوه من أي اضافات ضارة مثل التي يتم وضعها عليه في الخارج، والتي من شأنها أن تساعد الفول على سرعة النضج، فهو من الأطعمة التي لا يتم الاستغناء عنها في وجبات الفطور والعشاء في جميع البيوت المصرية بالذات، يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة دون بذل جهد، بمكونات سهلة وبسيطة متوفرة في كل منزل مصري، ممكن تحضيره بكميات ووضعه في الفريزر للتخزين لشهر رمضان المبارك، لذا سوف نقدم لكم اليوم طريقة تدميس الفول البيتي بكل سهولة فتابعونا.

طريقة تدميس الفول البيتي

المقادير

حوالي ربع كوب من العدس الأصفر.

مقدار حوالي ربع كوب من القمح.

ما يعادل ربع كوب من الحمص.

كوب كبير من الفول.

عدد واحد ثمرة طماطم مقطعة إلى قطع متوسطة.

مقدار عدد واحد بصلة مقطعة إلى أربع أجزاء.

رشه بسيطة من الكركم.

طريقة التحضير

أولاً يتم تنقية الفول جيداً من أي أتربه أو حصوات موجودة به، بعد ذلك يتم غسلة ونقعة مدة ١٢ ساعة تقريباً.

يتم غلي كمية من الماء ويوضع بها الفول بعد التأكد من تصفيته من الماء تماماً.

لابد من تصفية الماء الموجود على الحمص أيضاً، ويضاف إليه العدس بعد غسلة وتصفية الماء الزائد.

بعد ذلك يتم وضع الطماطم والبصل والكركم، ويرفع الفول على النار حتى يتم الغليان، بعد ذلك نقوم بتهدئة النار عليه تماماً.

يترك حتى ينضج جيداً، لمدة تتراوح من خمس إلى ست ساعات تقريباً، مع ضرورة ملاحظة الماء إن قل يتم زيادته بالماء المغلي.

لاحظي الطعم واستمتعي بأفضل فول بيتي في المنزل أحلى من الجاهز تماماً.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة تدميس الفول البيتي بالخطوات البسيطة، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف يتم الرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.