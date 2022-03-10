الكباب التركي بألذ طعم وبأبسط المكونات

الكباب التركي، هو من الأطعمة الشهية اللذيذة التي يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل تمتاز بمذاق شهي جدا، ويعتبر الكباب من الأطعمة المفيدة والصحية المناسبة للعديد من المناسبات، ويعتبر من الأكلات الصحية المناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي لفقدان الوزن، ومن مميزاته أنه يتم تحضيره من مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة تعتمد أغلبها على البهارات، التي تعطي نكهة رائعة وجميلة للوصفة، وهو من الأطباق التي تقدم مع الأرز الأبيض أو السلطات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل الكباب التركي بطعم رائع ولذيذ.

مكونات عمل الكباب التركي بالمنزل

يتكون الكباب من مكونات بسيطة جداً هي كما يلي:-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 فص ثوم مهروس.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من الشطة الحار.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

2ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

للتشكيل

حبة من البصل مقطعة جوانح.

3 ملاعق كبيرة خل.

نصف كوب ماء بارد.

نصف ملعقة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة شطة مجروشة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

يتم تحضير الكباب التركي من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:-

في وعاء كبير نقوم بوضع اللحم المفروم ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم والبصل المفروم. ثم نقوم بإضافة البهارات الملح والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود والشطة الحارة والبابريكا. نضع زيت الزيتون ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل المكونات وتختلط مع بعضها البعض تماما. يفضل خبط عجينة اللحم على سطح صلب أكثر من مرة قبل تشكيلها، ثم نتركها قليلاً داخل الثلاجة حتي تتماسك.

طريقة التشكيل