نوري بشرتك.. أفضل 3 خلطات طبيعية لشد وتبييض البشرة وإزالة ترهلات الوجه من اول استعمال

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نوري بشرتك.. أفضل 3 خلطات طبيعية لشد وتبييض البشرة وإزالة ترهلات الوجه موضوعنا اليوم من أكثر المواضيع الشيّقة التي عليها إقبال كبير وهي طريقة تحضير خلطات طبيعية لإزالة التجاعيد وآثار الشيب من البشرة، حيث تعد مشكلة ظهور تجاعيد على البشرة من الأمور التي تنزعج منها السيدات على وجه الخصوص، وكي تعالج المرأة هذه المشكلة تقوم بالذهاب إلى مراكز التجميل لحقن البوتوكس ولكن بالرغم من أن هذه الوسيلة وغيرها من وسائل شد البشرة غالية الثمن ومكلفة إلا أن نتائجها صناعية تمامًا وتجعل الوجه مشدودًا بطريقة غير طبيعية ويقلل من مرونة الوجه. أفضل خلطات طبيعية لإزالة التجاعيد 1. وصفة الزيوت المعززة لشد التجاعيد مكونات الطريقة:- زيت القصب – زيت الأرجان – زيت زهرة الربيع – زيت الأفوكادو – زيت الجوجوبا.

خمس كبسولات من فيتامين E.

زيوت أساسية مثل زيت الجيرانيوم والمر وخشب الورد واللافندر. طريقة التحضير والاستخدام: – تعتبر هذه الوصفة من أكثر الخلطات الطبيعية الفعالة في شد ترهلات الوجه من التجاعيد والدهون الزائدة في منطقة أسفل الذقن.

فالزيوت الطبيعية ينصح بها الكثير من الأطباء حيث يجب أن تقومي بخلط كل المكونات السابقة في وعاء مناسب ثم ضعيها بداخل علبة زجاجية وأغلقيها جيدًا.

ويمكنك وضعها بداخل زجاجة بخاخ أو قطارة وقومي بتقطير قطرتين صباحًا قبل طلوع الشمس كما أنه يمكنك استخدامها مساءً قبل النوم. 2. ماسك الطين الأخضر لآثار الشيب للطيب الأخضر قدرة كبيرة على تعزيز نمو خلايا البشرة الجديدة حيث أنه ينظف البشرة تنظيف كبير وينقيها من السموم.

كما أنه ينشط الدورة الدموية في الوجه فيزيد من نضارته وإشراقه.

قومي بوضع كمية من بودرة الطين الأبيض مع زيت لسان الثور وقلبي المكونين جيدًا حتى يتجانسوا.

ضعي المزيج على بشرتك ليلًا ثم قومي بتركه على البشرة لمدة ربع ساعة ثم اغسلي بشرتك جيدًا.

اتبعي هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين للحصول على أفضل النتائج. 3. قناع الشيكولاتة لإزالة تجاعيد البشرة الشيكولاتة تعمل كمرطب جيد للبشرة وتنشط الدورة الدموية فيها لأنها غنية بالفيتامينات ومضادات أكسدة قوية.

قومي بتذويب كمية ومناسبة من الشيكولاتة الداكنة مع كمية من زيت جوز الهند في الميكروويف أو في حمام مائي ثم أضيفي عدة قطرات من زيت الجيرانيوم.

اتركي المزيج يبرد قليلًا ثم ضعيه على بشرتك لمدة ربع ساعة مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة نوري بشرتك.. أفضل 3 خلطات طبيعية لشد وتبييض البشرة وإزالة ترهلات الوجه من اول استعمال - ثقفني

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