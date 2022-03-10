نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسكويت بالشيكولاتة وكيفية تخزينه في المقال التالي

الجميع يعشق البسكويت الكبار وأيضاً أطفالنا الصغار، وهو متعدد الأنواع ولكلاً منه مذاقه الخاص الرائع، فمن الممكن تناوله كسناك بين الوجبات أو مع الأطفال في المدرسة والنادي أو كعشاء خيف مع كوب الحليب الدافئ، واليوم سوف نتناول طريقة البسكويت بالشيكولاتة اللذيذة. مقادير عمل بسكويت الشيكولاتة: كوب وربع دقيق.

نصف كوب سكر بودرة.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب كاكاو خام.

1 بيضة.

ملعقة بيكينج باودر.

ملعقة فانيليا.

رشة ملح. مكونات الكريمة: كوب ونصف سكر بودرة.

نصف كوب زبدة.

معلقة كاكاو خام.

ملعقة صغيرة فانيليا. خطوات تحضير بسكويت الشيكولاتة: نقوم نتسخين الفرن اولاً على درجة حرارة 200. في بولة نضع الدقيق والبيكينج باودر والكاكاو الخام والملح، ونخلط كافة المكونات جيداً. نضيف الزبدة بالمضرب الكهربائي والسكر وتخفق جيداً حتى نحصل على قوام فاتح كريمي. نضع البيض والفانيليا ونقوم بالخفق مرة أخري. نضع خليط الدقيق وخليط الزبدة معاً ونخفق بأستمرار حتى تتجانس جميع المكونات. نقوم بتشكيل العجين بقطاعة البسكويت ونرصه في الصينية بها ورقة زبدة. ندخلها الفرن الساخن لمدة ربع ساعة لحين أكتمال النضج، ثم يترك ليبرد تماماً. سوف نقوم بتحضير الحشوة تخلط الزبدة السكر والكاكاو والفانيليا حتى تصبح ذات قوام كريمي. بملعقة نقوم بوضع جزء من الكريمة التي سبق تجهيزها ووضعها على الجزء المسطح من البسكويت ونضع عليها الجزء الاخر من البسكويت، ويضغط عليها بهدوء. نقوم بتكرار العملية حتى انتهاء كمية البسكويت وتترك لتبرد ونقدمها. مكونات عمل بسكويت بالبرتقال: 2 كوب دقيق أبيض.

نصف كوب سكر.

فانيليا.

بيكنج باودر.

نصف كوب زيت نباتي.

نصف كوب عصير برتقال. خطوات تحضير بسكويت البرتقال: نحضر بولة ونضيف عصير البرتقال والسكر وبإستخدام ملعقة ونقلب جيداً لحين ذوبان السكر في عصير البرتقال. نحضر المضرب الكهربائي ونضع الدقيق والزيت ونخفق حتى تتجانس معاً المكونات. ثم نضع الفانيليا و البيكنج باودر مع الخفق المستمر وسكب خليط عصير البرتقال بالسكر تدريجياً حتى نحصل على عجينة هشة وناعمة ومتماسكة. نترك العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتاح وتتماسك. نحضر صاج مدهون بالقليل من السمن، ثم نشكيل العجين على شكل المرغوب فية ورصه. نحرص على ترك مسافة بين قطع العجين لان البسكويت وهو ينضج في الفرن يتضاعف حجمه. ندخل الصاج الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ربع ساعة حتى ينضج ويتحمر البسكويت ويصبح لونه ذهبي. وفور خروجه نتركه حتى يبرد تماماً، فلا تحركه وهو ساخن حتي لا يتفتت. ونقوم نتخزينه في علبة محكمة الغلق لكي يظل مقرمش وطازج. عمر شويل - جدة طريقة عمل البسكويت بالشيكولاتة وكيفية تخزينه - ثقفني

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