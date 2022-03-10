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تعد الكنافة من الحلويات الاساسية فى شهر رمضان الكريم التى توجد فى كل بيت بجانب القطائف والحلويات الشهيه الاخرى، ويمكن تحضير الكنافة باشكال واطعمه مختلفة وتتميز الكنافة برائحتها الجذابه ومذاقها الرائع، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل تفاصيلها. طريقة عمل الكنافة بالقشطة المكونات نصف كيلو من الكنافة.

كوب من المهلبيه.

كوب من القشطة المعلبات.

٢كوب من القطر.

كوب من الزبدة السائلة.

٣معالق كبيرة من السكر البودر. الطريقة فى وعاء عميق نقوم بتقطيع الكنافة ثم نضف اليها السكر وكمية مناسبة من الزبدة ونقلبهم جيدا حتى تتشرب الكنافة من الزبدة والسكر تماما.

ندهن صينية متوسطة بقليل من الزبدة.

نضع نصف كمية الكنافة ونضغطها جيدا.

نقوم بخلط المهلبيه مع القشطة ليصبح خليط متجانس جاهز للاستخدام.

نضف عليها طبقة من القشطة والمهلبيه ثم نضع نصف كمية الكنافة المتبقيه.

ندخل صينية الكنافة فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى نتاكد من تحمير الوجه الداخلى لها.

نقوم بقلب الكنافة بواسطة صينية بنفس المقاس.

ندخل الكنافة فى الفرن حتى نتاكد من تسويتها تماما.

نخرج الكنافة من الفرن ونقوم باضافة القطر اليها وهى ساخنه.

تقطع الكنافة وتقدم مع القليل من الفسدق المجروش على الوجه للتزين.

ويمكن تحضير الكنافة بحشو المكسرات او الجبنة ويمكن تقديمها سادة على حسب الرغبه. طريقة عمل المهلبيه للحشو المكونات كوب من الحليب السائل.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من السكر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. الطريقة فى وعاء على نار هادئة نضع الحليب مع النشا والسكر ونقلبهم باستمرار حتى لا تتكاتل المكونات.

عند الحصول على القوام المطلوب نرفع المهلبيه من على النار ونتركها حتى تبرد وتصبح جاهزة للاستخدام. طريقة عمل القطر المكونات ٢كوب من الماء.

٢كوب من السكر.

معلقة كبيرة من عصير الليمون.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. الطريقة فى قدر على نار متوسطة نضع الماء مع السكر ونقلبهم جيدا حتى ذوبان السكر تماما.

نتركهم على النار حتى الغليان ثم نضف اليهم عصير الليمون.

نضع الفانيليا على القطر ويرفع من على النار ويترك حتى يبرد ويصبح جاهز. عمر شويل - جدة بطريقة الحلواني أصنعي كنافة بالقشطة في البيت بطعم طري ولذيذ - ثقفني

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