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سيروم لبان الدكر، يعد سيروم لبان الدكر وصفة مثالية لكل فتاة تحلم بوجه مشدود وخالي من التجاعيد والحصول على بشرة صافية ونقية، حيث يحتوى لبان الدكر على كولاجين طبيعي وفيتامينات ومضادات للأكسدة تحمى خلايا الجلد من التلف والترهل وتعمل على شد الجلد بشكل قوى والحفاظ على الزيوت الطبيعية بالبشرة وبالتالي يحتفظ البشرة بحيوتيها ونضارتها، كما يعمل سيروم لبان الدكر على التغلغل بعمق في طبقات البشرة لتنظيفها من السموم وإعطائها الترطيب والنعومة اللازمة، فاصنعي بنفسك هذا المكون الساحر فى منزلك بأقل التكاليف والحصول على وجه مشدود يجعلك تبدين أصغر سنا بعشر سنوات. طريقة عمل سيروم لبان الدكر المكونات: حصي لبان دكر.

جل صبار.

كبسولة فيتامين E (حسب الرغبة). طريقة التحضير والاستخدام ضعي كمية مناسبة من حصي لبان الدكر فى كوب من الماء.

اتركي لبان الدكر منقوعا لمدة لا تقل عن 24 ساعة للحصول على كافة فوائدة والزيوت الطيارة الموجودة به.

قلبي منقوع لبان الدكر مرة واحدة ثم قومى بتصفيته للحصول على ماء المنقوع فقط.

اخلطي كمية من جل الصبار مع القليل من منقوع لبان الدكر، بحيث تكون كمية لبان الدكر ضعف كمية جل الصبار.

قلبي المكونات جيدا حتى تندمج معا وتحصلي على قوام السيروم المناسب، ويمكنك إضافة كبسولة فيتامين E حسب الرغبة، ثم الاحتفاظ به فى زجاجة سيروم قديمة لديك.

يمكنك استخدام الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا ليلا على بشرة نظيفة، ثم فى الصباح يتم غسله ووضع كريم مرطب، مع الحذر من التعرض إلى الشمس بعد وضع السيروم. فوائد سيروم لبان الدكر يعد لبان الدكر مصدر غنى بالكولاجين الطبيعي.

يعمل سيروم لبان الدكر على تقشير طبقة الجلد الميت من البشرة وتجديدها وبالتالي تحصلي على تفتتح وإشراقه قوية.

يعمل على شد الوجه وبالتالي تقليل ظهور علامات تقدم العمر من تجاعيد وخطوط رفيعة فى الوجه لأنه مضاد قوى للأكسدة.

يعالج الاسمرار والبقع الداكنة الناتجة عن التعرض الدائم لأشعة الشمس.

تنظيف مسام الوجه والحصول على بشرة نضرة وصافية.

يعالج حب الشباب والالتهابات الناتجة عن البكثيريا والفطريات التي تصيب البشرة.

يعالج الندبات والحفر والرؤوس السوداء. عمر شويل - جدة طريقة عمل سيروم لبان الدكر لشد الوجه ومكافحة التجاعيد خلال 7 أيام من الاستخدام - ثقفني

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