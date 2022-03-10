نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمكونين فقط طريقة تبييض الوجة والرقبة من أول استعمال وإزالة الاسمرار والبقع الداكنة في 5 دقائق في المقال التالي

تعتبر تبييض الوجه والرقبة من أهم الأشياء التي يكون لها أولوية لدي اي فتاة، حيث تريد كل فتاة بالقيام ببعض الخطوات التي تقوم من خلالها بتفتيح لون بشرتها بشكل طبيعي وفعال، فعندما تتبع بعض الخطوات في تطبيق استخدام مستحضرات التجميل التواجد في الأسواق ماركات مختلفة أنها تؤثر بشكل سلبي على البشرة، ويبحثون عن بعض الخلطات الطبيعية التي نستخدمها في المنزل. خلطات تبييض الوجه والرقبه خلطة الزبادي لتبييض الوجه والرقبة المقادير ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير تخلط ملعقة كبيرة من العسل الأبيض في بولة صغيرة ثم نضيف إليها ملعقة كبيرة من الزبادي و ندمجهم مع بعض ثم نقوم بالإضافة ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان وملعقة صغيرة من عصير الليمون ونخلطهم مع بعض بشكل جيد.

ندهن الوجه و الرقبة بخلطة الزبادي ونقوم بتوزيعها جيدا ثم نترك الخلطة علي البشرة لمدة ربع ساعه حتي تعمل البشرة على امتصاصه جيدا.

نغسل الوجه والرقبة جيدا باستخدام الماء الفاتر ونقوم بتخفيف البشرة.

نتبع تكرار تلك الخلطة لأنها تعمل كمرطب ومنظف بشكل عام لبشرة ونكرر استخدامها على الاقل مرة كل يوم. خلطة الطماطم لتبييض الوجه والرقبة المقادير ملعقتين كبيرتين من عصير الطماطم بعد تصفيته.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طريقة التحضير نضع ملعقتين من عصير الطماطم بعد تصفيته في وعاء صغير ثم نضيف عليه نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة كبيرة من الحليب السائل و ندمجهم مع بعض بشكل جيد حتي يتم تجانسهم.

ندهن الوجه و الرقبة بخلطه الطماطم وتوزيعها جيدا ونترك الوصفة على البشرة لمدة ثلث ساعة.

نغسل الوجه والرقبة باستخدام الماء البارد حتي تعمل على غلق مسام البشرة. خلطة الفازلين لتبييض الوجه المقادير نستخدم علبة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

كبسولتين من فيتامين أ.

كبسولتين من فيتامين هـ. طريقة التحضير نخلط الفازلين الطبي مع عصير الليمون في إناء صغير ثم نضيف عليه كبسولتين من فيتامين أ و هـ و ندمجهم مع بعض.

ونضع الخلطة على الرقبة والوجه وندلك جيدا ثم نتركها لمدة نصف ساعة.

نغسل الوجه والرقبة باستخدام الماء الفاتر. عمر شويل - جدة بمكونين فقط طريقة تبييض الوجة والرقبة من أول استعمال وإزالة الاسمرار والبقع الداكنة في 5 دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونين فقط طريقة تبييض الوجة والرقبة من أول استعمال وإزالة الاسمرار والبقع الداكنة في 5 دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.