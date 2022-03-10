أسرار نجاح الشيش طاووق بطريقة سهلة وشهية في البيت

يعد الشيش طاووق من المشويات الشهية التى يتم تقديمها في المناسبات الخاصة، وحيث يعد أصل الشيش طاووق إلى المطبخ التركي، وحيث يتميز الشيش طاووق بمذاق اللذيذ الفريد التى لا يقاوم، بإضافة إلى أنه يتم تحضيره بطرق مختلفة، وحيث ‏يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص‏، بالإضافة إلى أن يشتهر في تحضيره العديد منالمطاعم، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الشيش طاووق بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات اقتصادية في البيت ولذلك من خلال هذاالمقال.

طريقة عمل الشيش طاووق

تمتلك بعض الفتيات وربات المنزل المهارة الفائقة في تحضير الوجبات حيث تقوم بتحضير الوجبات بعناية وإبداع وتقوم بتحضير وجبات المطاعم بشكل مماثل لا يختلف بهدف سعادة أفراد الأسرة، حيث تقوم بالتشكيل في تحضير الوجبات وكذلك الحلويات والحلى الباردة وغيرهم من الأصناف التي يعشقها الأطفال حيث تكتسب تلك الأصناف شهرة واسعة.

المكونات:

كيلو من صدور الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة .

كوب من عصير ليمون حامض .

ست ملاعق كبيرة من زيت الزيتون .

ست ملاعق كبيرة من لبن زبادي .

خمس فصوص من الثوم المهروس .

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا .

نصف ملعقة صغيرة من أوريغانو .

نصف ملعقة صغيرة من قشر ليمون حامض مبشور .

ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم .

أثنين ملعقة كبيرة من خل أحمر .

أثنين ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض .

طريقة التحضير :