اسهل طريقة لعمل المكرونة المكبكبة بخطوات سهله وبسيطة

المكرونة المكبكبة تعد من اطباق المطبخ الليبي التى تعد من اشهر وأشهى الوصفات فى ليبيا والمفضلة لدى الشعب الليبى لأنها سهلة وسريعة فى التحضير غير أنها مفيدة للجسم وتعطيه طاقة وانتقلت إلى مصر وعرفت وأحبها المصريين لذلك يكثر البحث عن طريقة سهلة وسريعة لتحضير المكرونة المكبكبة لذلك نقدم لكم فى هذا المقال اسهل واسرع طريقة لتحضير المكرونة المكبكبة فى المنزل وبمكونات اقتصادية وخطوة بخطوة إليكم الطريقة.

طريقة عمل المكرونه المكبكبة

تعتبر المكرونة من الوجبات التي تسمح للأمهات بالإبداع فيها على نطاق واسع حتى أنها تعتبر من الوجبات التي تنتشر بأشكال مختلفة في جميع دول العالم ويمكن تحضير بطريقة اقتصادية أو التكلفة في تحضيرها حسب رغبات الأفراد والمكونات التي تسمح بذلك، ومن أمثلة وجبات المكرونة مثل المكرونة بالبشاميل والمكرونة بالصلصة والمكرونة الاسباجتي.

مكونات الوصفة:

فص واحد من الثوم ونقوم بهرسة.

ثمرة فلفل حار.

اربعة ملاعق من الزيت النباتي “ملعقة كبيرة الحجم”.

ملعقتان من عصير الطماطم “ملعقة كبيرة الحجم”.

نصف ملعقة من الملح “ملعقة صغيرة الحجم”.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود المطحون “ملعقة صغيرة”.

نصف كيلو غرام من اللحم الضانى.

مقدار كيس من المعكرونة الصغيرة “200 غرام”.

ثمرتان من الطماطم المبروشة ويفضل أن تكون كبيرة.

بصلة واحدة ونقوم بفرمها.

ثمرتان من الفلفل الاخضر.

طريقة التحضير:

نقوم اولا بتشويح اللحم حيث نضع قدر على النار ونضع فيه الزيت النباتى ثم نصف كيلو من اللحم الضانى ونقوم بتقليبهم جيداً. نقوم بعد ذلك بتتبيل اللحم نقوم بوضعها فى طبق ونضع عليها نصف ملعقة من الملح ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود المطحون وبقية البهارات. نقوم بإضافة ثمرتان من الفلفل الاخضر وبصلة مفرومة وفص ثوم مهروس وقرن من الفلفل الحار. نقوم بتقليب المكونات جيداً ثم بعد ذلك نضيف عصير الطماطم وثمرتان من الطماطم المبشورة. ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض مرة ثانية. نقوم بإضافة الماء ثم 200 غرام من المعكرونة الصغيرة ونقلب المكونات جيداً ثم نضعها على النار ونتركها حتى تنضج جميع المكونات مع بعضها البعض. بعد التأكد من أن المكونات نضجت نقوم بوضعها فى طبق التقديم ويمكن تزيينها بالبقدونش الاخضر وتقدم ساخنة حتى يكون لها مذاق شهى.

القيمة الغذائية للمكرونة المكبكبة: