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طريقة عمل كفتة الدجاج، تعتبر الكفتة من احلي وألذ الوجبات الغذائية التي يعشقها كل الناس ويفضلونها كثيراً لسهولتها ومذاقها الرائع، حيث تعد من اللحم أو الدجاج أو السمك ويمكن تحضيرها مقلية أو مشوية، وسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل كفتة الدجاج بطرق عديدة للمساعدة ما أم على تحضير كافة الوجبات الصحية للحفاظ على أسرتها، إليكم طريقة تحضير كفتة الدجاج. طريقة تحضير كفتة الدجاج المقلية:- المقادير:- نصف كيلو من صدور الدجاج.

ثمرة بصل كبيرة مفرومة ناعماً.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة صغيرة من البصل البودر.

رشه قرفة مطحونة.

رشه جنزبيل بودر.

رشه جوزة الطيب.

زيت للقلي. مقادير التغطية:- كوب من الدقيق.

٢ بيضة.

ملعقتين من الحليب أو الماء.

بقسماط مطحون. طريقة التحضير في محضر الطعام نقوم بفرم قطع الدجاج بعد غسلها جيدا ثم نقوم بوضع البصل المفروم ثم نقوم بإضافة التوابل بالتدريج ونقلب جيدا حتى تتجانس كل المكونات جيدا.

نقوم بتغطية البوله بغطاء بلاستيكي وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى ترتاح.

نقوم بتحضير طبق به دقيق وطبق غويط وبه البيض والماء أو الحليب ويخفق مع رشه من الفلفل الأسود ونقوم بتحضير طبق اخر ونضع به البقسماط المطحون.

نخرج الكفتة من الثلاجة ونقوم بتشكيلها على شكل أصابع أو كرات متوسطة ونقوم بغمسها في الدقيق ثم تغمس في البيض ثم البقسماط وترص في طبق مسطح ونستمر في تحضير باقي الكمية بنفس الطريقة حتى تنتهي كمية الكفتة بالكامل.

توضع الثلاجة مرة أخرى لمدة ٣٠ دقيقة حتى يتجانس خليط التغطية مع الكفتة.

نخرجها من الثلاجة ونقوم بوضع مقلاة على النار بها كمية مناسبة من الزيت لقلي الكفتة ويسخن جيدا حتى لا تتفتت الكفتة في الزيت.

نخرجها على طبق به مناشف ورقية لامتصاص الزيت الزائد منها ونقوم بتقديمها في طبق التقديم وعليها رشه من البقدونس المفروم الطازج.

تقدم هذه الوصفة مع المكرونة أو الأرز البسمتي بالكاري أو خبز شامي وسلطة خضراء وطحينة. عمر شويل - جدة طريقة عمل كفتة الفراخ الاقتصادية بالتتبيلة السرية بخطوات سهلة وبطعم وريحة رهيبة - ثقفني

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