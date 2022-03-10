نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية لتطويل الشعر في اسبوع واحد وبمكونات متاحة في كل بيت في المقال التالي
الشعر هو تاج المرأة والعضو المهم لدى النساء والرجال والأطفال الذي يحتاج إلى عناية خاصة وتغذية والكثير يبحث عن وصفات طبيعية لإطالة الشعر وإزالة القشرة منه بطرق طبيعية وصحية وفى متناول اليد والابتعاد عن العلاجات الكيماوية التي تضر الشعر أكثر من افادته ولكن يجب عليكى الإلتزام بتنفيذ الوصفة بكل دَقَّة والاستمرار عليها لكي تحصلى على النتيجة المرجوة منها واليوم سوف أقدم لكى وصفات طبيعية لإطالة الشعر وإزالة القشرة منه بطرق
طبيعية وصحية.
وصفة زيت الخروع للشعر:
معظمنا يعرف فوائد زيت الخروع يعدّ زيت الخروع من الزيوت الغنية بالأحماض الدهنية التي تساعد على ترطيب وتغذية الشعر وتضيف له الحيوية والنشاط، بالإضافة إلى احتوائه على مضادات للميكروبات، ما يجعله علاجاً جيداً لفروة الرأس الجافة والتخلص من قشرة الرأس، وبالتالي السماح لفروة الرأس بالتنشيط والتنفس والحصول على الفائدة الكاملة من زيت الخروع وتغذية الشعر من الداخل والخارج.
طريقة الاستخدام:
- نحتاج فقط لزيت الخروع، نضعه في وعاء صغير.
- ثم تسخينه في الميكروويف أو على نار هادئة على البوتاجاز لمدة 10 ثوانٍ، لكي نحصل على زيت دافئ وليس ساخناً.
- ثم باستخدام أطراف الأصابع نقوم بتدليك زيت الخروع في فروة رأسك توزيع الزيت على باقى الشعر.
- ونتركه لمدة ربع ساعة ثم نغسل الشعر جيداً بماء دافئ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم المعتاد.
- ويجب عليكى تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً على الأقل للحصول على نتيجة جيدة.
وصفة القرفة وزيت جوز الهند:
تعمل القرفة على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته ولمعانه في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية، ما يساعد على تعزيز نمو الشعر وكثافته واصلاحه.
مقادير الوصفة:
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
طريقة الاستخدام:
- مزج المكونات مزجاً جيداً.
- ثم نضع الوصفة على جذور الشعر وفروة الرأس ونوزع باقى الوصفة على الشعر.
- تدليك فروة الرأس كاملة، ثم نترك الوصفة لمدة نصف ساعة إلى ساعة كاملة.
- ثم غسله بالماء الدافئ جيداً ثم بالشامبو ولنتائج أفضل تكرر الوصفة مرة أسبوعياً وسوف تلاحظين كثافة الشعر وروعته.
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