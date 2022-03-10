نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب من السمسم حضري أصابع السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي
أصابع السمسم ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة التي يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومعقدة وتفضل شرائها من الخارج بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، وهي تتكون من مكونات مختلف ومتوفرة وغير مكلفة لعملها، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أصابع السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات عمل أصابع السمسم
تتكون اصابع السمسم اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-
- 3 أكواب من الدقيق الفاخر.
- كوب من السمسم المحمص.
- نصف كوب من الزيت.
- كوب من السكر.
- حبة كبيرة من البيض.
- نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب من السمسم للوجه.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا والبيكنج صودا والسكر والسمسم ونقلب المكونات جيداً.
- نضيف بعد ذلك البيض والزيت الي الخليط السابق ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة متماسكة.
- ثم نضيف بعد ذلك الماء بالتدريج ونعجن المكونات جيداً حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة.
- قومي بترك العجينة لمدة نصف ساعة على الأقل حتي ترتاح ثم نقوم بتقسيم العجينة الي أصابع صغيرة ونضعها في صينية.
- ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية 180 درجة مئوية ونتركها حتى تسخن.
- قومي بوضع الصينية في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً ثم نضعها في طبق التقديم وتقدم بالهنا والشفا بجانب كوب من الشاي أو القهوة.
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