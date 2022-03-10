بكوب من السمسم حضري أصابع السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة

أصابع السمسم ، تعتبر من الحلويات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان الي أخر، وتعتبر من المعجنات الخفيفة والهشة التي يمكن تناولها بجانب كوب من الشاي أو القهوة وغيرها، وتعتقد بعض الأمهات أن طريقة تحضيرها صعبة ومعقدة وتفضل شرائها من الخارج بل بالعكس هي من أسهل طرق التحضير، وهي تتكون من مكونات مختلف ومتوفرة وغير مكلفة لعملها، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والسريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير أصابع السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل أصابع السمسم

تتكون اصابع السمسم اللذيذة من بعض المكونات التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وهي كالآتي:-

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

كوب من السمسم المحمص.

نصف كوب من الزيت.

كوب من السكر.

حبة كبيرة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من السمسم للوجه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع السمسم اللذيذة في المنزل بكل سهولة وبساطة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-