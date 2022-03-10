طريقة عمل الجلاش الحلو في البيت بنكهة مميزة وقوام أحلى من الجاهز

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طريقة عمل الجلاش الحلو زي الجاهز، يوجد عدد كبير من الأفراد من الكبار أو الصغار الذين يعشقون تناول الجلاش الحلو المحشو بالمكسرات والفواكه المجففة، لذلك يقبلون على شرائه من متاجر الحلويات بأسعار باهظة في حين أنه يمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة للغاية وخطوات سهلة وسريعة ويصبح مذاقه مثل الحلواني بالضبط، ومن خلال النص التالي نقدم لكم أفضل طريقة عمل الجلاش الحلو زي الجاهز، تابعوا معنا. طريقة عمل الجلاش الحلو زي الجاهز المكونات عبوة من عجينة الجلاش الجاهزة.

كوب من السمن الذائبة.

ربع كوب من حبات الزبيب.

ربع كوب من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من سيرب الشربات.

خمس ملاعق كبيرة من الفول السوداني المجروش. خطوات التحضير: تحضير صينية مستطيلة من البايركس وتدهن بالقليل من الزبدة.

فرد نصف عجينة الجلاش بالكامل في الصينية، مع ضرورة دهن كل طبقة من الجلاش بالسمنة.

توزيع الفول السوداني مع إضافة حبات الزبيب وجوز الهند المبشور فوق طبقة الجلاش.

وضع الباقي طبقات الجلاش المدهونة بالسمنة، ثم تدهن وجهها بالسمنة أيضاً.

إدخال صينية الجلاش الحلو في الفرن على درجة حرارة متوسطة لكي يحمر وجهها وتصبح باللون الذهبي.

إخراج الجلاش من الفرن ثم يسكب فوقه سيرب الشربات قم تقطع وتقدم. طريقة عمل الجلاش الحلو بالمهلبية زي الجاهز المكونات عبوة نصف كيلو من رقائق الجلاش الجاهزة.

كوبان من المهلبية.

نصف كوب من السمنة الذائبة.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.

كوب من شربات الجلاش. خطوات التحضير تحضير صينية من الالمونيوم لكي لا تتسبب في حرق الجلاش وتقوم بتوزيع الحرارة بشكل أفضل وتدهن بالسمنة.

مزج الزبدة مع السمنة والزيت النباتي في بولة متوسطة الحجم.

وضع نصف طبقات الجلاش في الصينية مع دهن كل طبقة بمزيج السمنة والزبدة والزيت بواسطة فرشاة الطبخ السيليكون.

إضافة المهلبية فوق طبقات الجلاش وتوزع بشكل متساوي، ثم يوضع فوقها باقي طبقات الجلاش المدهون أيضاً بمزيج السمنة.

وضع الجلاش في الفرن لمدة ربع ساعة ثم يوضع تحت الشواية عدة دقائق لكي يحمر وجهها ويصبح ذهبي اللون.

إخراج الجلاش من الفرن ويسكب فوقه الشربات ويزين بالفستق المجروش. وبهذا نكون قد انتهينا من ذكر طريقة عمل الجلاش الحلو في البيت بأكثر من طريقة مميز يمكن تحضيرها لأطفالك وأفراد أسرتك على الدوام، ولن تحتاجي إلى شراء أي حلوى من الخارج بعد الآن ووفري القيمة المالية الكبيرة؛ إلى جانب ضمان الجودة والنظافة والمذاق الشهي الأكثر من رائع.. جربيها الآن واستمتعي بحلوى شهية. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجلاش الحلو في البيت بنكهة مميزة وقوام أحلى من الجاهز - ثقفني

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