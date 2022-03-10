لبياض ناصع.. طريقة عمل كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري وشد البشرة

كريم ميبو والنشا للتبيض، يعتبر كريم ميبو من أحد أفضل الوصفات الطبيعية الفعالة في التبييض، علماً بأن كريم ميبو يستخدم لعلاج الجروح والحروق، لا يخلو أي بيت منه تقريباً، يتم استخدام كريم ميبو في الوصفات الطبيعية الأخرى التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة الاسمرار الموجود بالجسم ومنح البشرة النضارة الكافية، تمنح الوصفة الوجه الرطوبة وتساعد على إزالة الجلد الميت الموجود بها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل كريم ميبو والنشا للتبيض فتابعونا في السطور التالية.

كريم ميبو والنشا للتبيض الفوري للبشرة

من الممكن تحضير الوصفة في المنزل بكل سهولة ويسر، وسوف تلاحظين النتيجة بنفسك فقط عليك إتباع الخطوات التالية، حيث تلجأ بعض الفتيات لاستخدام الكريمات الطبيعية للتفتيح كونها أمنة على البشرة وتعطي نتيجة مضمونة، وذلك بعيداً عن الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة بالبشرة، فهناك بعض الوصفات المنزلية تعطي نتيجة سحرية ومرضية للشخص أفضل بكثير من الكريمات التجارية، فيمكنك اتباع الخطوات لسهولة التحضير.

المكونات

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

عدد 2 ملعقة كبيرة من كريم ميبو.

مقدار عدد ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

حوالي ربع كوب من مسحوق النشا.

عدد ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

يتم خلط كلاً من ماء الورد، وكريم ميبو، والنشا، وعصير الليمون، وزيت اللوز في وعاء مناسب وتم التقليب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً وتتجانس ونحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك يتم وضع الوصفة على الوجه وتترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة تقريباً.

نقوم بغسل الوجه جيداً بواسطة الماء الدافئ، يفضل استخدام كريم مرطب لأصحاب البشرة الحساسة.

للحصول على أفضل النتائج يرجى تكرار الوصفة من مرة إلى مرتين كل أسبوع وسوف تلاحظين الفرق.

من الممكن استخدام هذه الوصفة على الرقبة حيث تعمل على إزالة الاسمرار والبقع الداكنة الموجودة بالرقبة، بالإضافة لليدين والقدمين ومنطقة الركبة والأكواع.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل كريم ميبو والنشا للتبييض، ولمزيد من المعلومات يرجى ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير.