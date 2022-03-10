أسهل طريقة عمل الزبادي البيتي سادة وبالفواكه بدون ماكينة

طريقة عمل الزبادي البيتي، تحتوي الزبادي على نسبة عالية من البروتينات والبكتيريا النافعة التي تعزز من صحة الجسم وأعضائه ولاسيما المعدة والأمعاء، مما تساهم في وقاية الجسم من التعرض للإصابة بالأمراض والفيروسات الضارة، هذا فضلا عن كم الفيتامينات الصحية اللازمة لتحسين أداء وظائف الجسم الحيوية، ولذلك تعتبر الزبادي من أهم الأطعمة الغذائية التي يتم تناولها خلال وجبة العشاء في الأيام العادية، وخلال وجبة السحور في شهر رمضان الكريم لتعزيز الشعور بالشبع لفترة طويلة ومن خلال النص التالي نشارك معكم أفضل طريقة عمل الزبادي البيتي.

طريقة عمل الزبادي البيتي

المكونات

ثماني أكواب من الحليب السائل.

أربعة ملاعق كبيرة من الزبادي الطازجة.

خطوات التحضير

غلي الحليب في قدر متوسط الحجم على النار ثم يترك لمدة ربع ساعة لكي يبرد قليلاً.

إضافة الزبادي إلى الحليب الدافئ ثم يتم تقليبها جيداً حتى يصبح القوام متجانس.

سكب خليط الزبادي في أكواب الزبادي صغيرة الحجم، ثم يتم تحضير صينية مستطيلة كبيرة ويوضع فيها كوبان من الماء الساخن.

إشعال الفرن لمدة عشرة دقائق قبل إدخال الصينية المملوءة بالماء وبداخلها أكواب الزبادي.

ترك الصينية في الفرن لمدة عشرة دقائق، ثم تخرج من الفرن وتحفظ في الثلاجة لمدة ثمان ساعات قبل أن تقدم طازجة.

طريقة عمل الزبادي البيتي بالفواكه

المكونات

كوب من الزبادي المحضرة من الطريقة السابقة.

شرائح من المانجو الطازجة.

ثمرة من الموز المقطعة حلقات دائرية صغيرة.

شرائح من ثلاث ثمرات من الفراولة.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

خطوات التحضير

تحضير بولة التقديم ويوضع فيها شرائح الموز والمانجو والفراولة.

إضافة العسل وعصير الليمون والزبادي إلى الفواكه.

تقليب الفواكه من الزبادي جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

تزيين الزبادي بالفواكه بحبات المكسرات والصنوبر ثم تقدم باردة.

وكانت هذه بعض طرق عمل الزبادي البسيطة فى البيت بدلاً من شراء الزبادي الجاهز والمعلب والذي قد لا يثق البعض به، والبعض قد لا يحبون مذاقه، ولكن عند استخدام أحد الطرق السابقة لن تتوقفي عن تناوله، جربيه حالا وجهزي لشهر رمضان.