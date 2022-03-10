بكوب دقيق اصنعي مشروب البوظه الرمضاني بالمكسرات بطعم حكاية

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يعتبر مشروب البوظه الرمضاني ، من المشروبات الجميلة التي تقدم في شهر رمضان المبارك، وهو مشروب صحي جميل يحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، وهو من المشروبات المفضلة لدي الكبار والصغار ويفضلون تناوله بكثرة، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة ولا تكلفنا مجهود طويل، ويمكن صنعها بكل سهولة بمكونات بسيطة بالمنزل بدل من تناولها في الخارج، كما يضاف بعض النكهات مثل الفانيليا وغيرها حتى تعطي له طعم مختلف تماماً عن المشروبات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البوظه الرمضاني على أصوله بطعم لذيذ لا من الجاهزة بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات مشروب البوظه الرمضاني
تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- كوب من الدقيق.
- أربع أكواب من الماء.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ٢ كوب من السكر البودرة.
- نقطة صغيرة من الفانيليا.
- طبق صغير من المكسرات المشكلة.
طريقة التحضير
سوف نقدم لكم اليوم طريقة تحضير مشروب البوظه الرمضاني بطعم لذيذ أحلى من الجاهز بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء كبير ونضع به الماء، والسكر، والدقيق ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط مع بعض.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط ويصبح ثقيل القوام.
- نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة الخميرة، والفانيليا للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات تماماً.
- نترك الخليط لمدة ربع ساعة حتى يختمر ويتضاعف حجمه ويصبح فاتح اللون.
- نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخفقه جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- بعد ذلك نضع عصير البوظه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى يصبح مثلج.
- نقوم بوضع العصير في أكواب متوسطة الحجم ويزين بالمكسرات الجميلة وبالهنا والشفاء.
نصائح عند عمل البوظه بالمنزل
توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على خليط ثقيل القوام وهي كما يلي:-
- يفضل خلط الدقيق مع الماء جيداً قبل وضع الوعاء على النار.
- يفضل وضع الخميرة بعد أن يبرد الخليط تماماً، حتى لا تفسد.
- كما يفضل وضع الوعاء على نار هادئة حتى لا يحترق الخليط.
- كما يفضل وضع السكر البودرة حتى نسهل عملية الذوبان.
- ترك الوعاء داخل الثلاجة حتى يصبح مثلج.
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