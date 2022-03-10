نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العيد بالمقادير المظبوطة أصنعي بسكويت النشادر المقرمش الدايب دوب بطعم زي الحلواني في المقال التالي
بسكويت النشادر من أكثر أنواع المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الاطفال والكبار حيث يقومون هؤلاء الناس بتناول هذا البسكويت في العديد من الاوقات على مدار اليوم، حيث تقوم الغالبية من الناس بتناول البسكويت في وجبات أساسية على مدار اليوم ومنها إستخدامه في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب ويعمل البسكويت على إشباع المعدة بشكل كبير والبعض الاخر من الناس يقومون بتناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة.
ونلاحظ أن الغالبية العظمى من الأطفال يقومون بتناول البسكويت عن طريق شرائه من المحلات التجارية التي تعمل على بيعه بكميات قليلة وبسعر غالي بالإضافة إلى أننا من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض التي تنتج عن تناولنا وتناول أبنائنا من هذه المحلات نتيجة لما تحتويه من مواد حافظة تعمل على ضرر أبنائنا بشكل كبير لذلك علينا بأن نتجنب تناول هذا البسكويت من هذه المحلات، والبعض الأخر من الناس يقومون بتناول البسكويت من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأسعار مرتفعة وغالية الثمن، ونتيجة لذلك نجد العديد من السيدات يبحثون عن طريقة لعمل البسكويت في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة.
وتوجد هناك العديد من الانواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت الشاي أو بسكويت الزبدة أو بسكويت النشادر وغيرها من الانواع الاخرى المتعددة من البسكويت، وتوجد لدينا طريقة لعمل أجمل بسكويت بطعم لذيذ وأفضل من الطعم الذي نقوم بشرائهه من محلات المخبوزات وعليكي بالإلتزام ياعزيزتي بالوصفة السحرية لعمل بسكويت النشادر في المنزل.
طريقة عمل بسكويت النشادر
مكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوبان ونصف من الزبدة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- ثلاث ملاعق كبيرة من النشادر.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوبان ونصف من السكر البودرة.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
طريقة تحضير بسكويت النشادر
- أحضري وعاء كبير وضعي به الدقيق والسكر والبيكنج بودر والنشادر وقومي بتقليبهما جيدا.
- بعد ذلك ضيفي الحليب والزبدة والبيض وقومي بعجن العجينة جيدا حتى تتماسك وأتركيها.
بعد ذلك قومي بتشكيل العجينة على حسب رغبتك.
- أحضري بعد ذلك صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي برص البسكويت الذي تم تشكيله في هذه الصينية.
- قومي بتشغيل الفرن وأتركيها حتى تسخن، ثم قومي بإدخال صينية البسكويت واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي.
- بعد الوصول لهذه النتيجة قومي بإخراجها من الفرن واتركيها حتى تبرد وقومي بتناولها بعد ذلك بطعم لذيذ وجذاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت العيد بالمقادير المظبوطة أصنعي بسكويت النشادر المقرمش الدايب دوب بطعم زي الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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