بسكويت العيد بالمقادير المظبوطة أصنعي بسكويت النشادر المقرمش الدايب دوب بطعم زي الحلواني

بسكويت النشادر من أكثر أنواع المقرمشات التي يقبل على تناولها العديد من الاطفال والكبار حيث يقومون هؤلاء الناس بتناول هذا البسكويت في العديد من الاوقات على مدار اليوم، حيث تقوم الغالبية من الناس بتناول البسكويت في وجبات أساسية على مدار اليوم ومنها إستخدامه في وجبات الإفطار مع الشاي أو الحليب ويعمل البسكويت على إشباع المعدة بشكل كبير والبعض الاخر من الناس يقومون بتناوله في وجبات العشاء لأنه خفيف وسهل الهضم والإمتصاص على المعدة.

ونلاحظ أن الغالبية العظمى من الأطفال يقومون بتناول البسكويت عن طريق شرائه من المحلات التجارية التي تعمل على بيعه بكميات قليلة وبسعر غالي بالإضافة إلى أننا من المحتمل أن نصاب بالعديد من الأمراض التي تنتج عن تناولنا وتناول أبنائنا من هذه المحلات نتيجة لما تحتويه من مواد حافظة تعمل على ضرر أبنائنا بشكل كبير لذلك علينا بأن نتجنب تناول هذا البسكويت من هذه المحلات، والبعض الأخر من الناس يقومون بتناول البسكويت من محلات المخبوزات التي تعمل على بيعه بأسعار مرتفعة وغالية الثمن، ونتيجة لذلك نجد العديد من السيدات يبحثون عن طريقة لعمل البسكويت في المنزل بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة.

وتوجد هناك العديد من الانواع المختلفة من البسكويت ومنها بسكويت الشاي أو بسكويت الزبدة أو بسكويت النشادر وغيرها من الانواع الاخرى المتعددة من البسكويت، وتوجد لدينا طريقة لعمل أجمل بسكويت بطعم لذيذ وأفضل من الطعم الذي نقوم بشرائهه من محلات المخبوزات وعليكي بالإلتزام ياعزيزتي بالوصفة السحرية لعمل بسكويت النشادر في المنزل.

طريقة عمل بسكويت النشادر

مكونات

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوبان ونصف من الزبدة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشادر.

ثلاث حبات من البيض.

كوبان ونصف من السكر البودرة.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

طريقة تحضير بسكويت النشادر