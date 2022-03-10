طريقة المحلات.. تعرف على خطوات تدميس الفول في المنزل بأبسط المكونات

طريقة تدميس الفول، مع اقتراب ليالي رمضان الفضيلة تستعد ربات البيوت للاحتفال به وتحضير كافة متطلبات المنزل من الأطعمة والمأكولات التي تقوم خلال وجبتي الإفطار والسحور، ويعد الفول المدمس من أكثر الأطعمة الرئيسية التي يتم تناولها من قبل المصريين خلال شهر رمضان، وهذا لأن الفول يعتبر وجبة غذائية متكاملة غنية بالبروتين والفيتامينات ويمد الجسم بالطاقة والنشاط لتحمل الصيام وجعل المعدة تشعر بالامتلاء وعدم الإحساس بالرغبة في تناول الطعام لفترات طويلة، ومن هنا سوف نشارك ربات البيوت أفضل وأسهل طريقة تدميس الفول في المنزل والاحتفاظ به.

طريقة تدميس الفول في المنزل

عادة ما يكون الفول المدمس في المنزل له طعم مختلف ومذاق لذيذ، غير مذاق وطعم فول المطاعم، هذا ما يجعل ربه المنزل دائماً تسعى لمعرفة طريقة التدميس في المنزل وهذا ما سنقوم بذكره لحضراتكم عبر الخطوات التالية.

المكونات

كيلو من الفول المدمس.

مقدار كيلو من الفول المدشوش.

كيلو من العدس الأصفر.

مقدار مناسب من الماء.

حبتان من البصل المقطع مكعبات صغيرة.

حبة كبيرة من الطماطم.

حبة واحدة من الجزر المبشور.

ملعقة كبيرة ونصف من فصوص الثوم المهروسة.

ملعقة كبيرة من بودرة الكركم.

خطوات التحضير

نقع الفول في الماء الدافئ لمدة ليلة كاملة، ثم يتم تصفيته من الماء ويوضع في الفوالة على الفور.

وهذه من أهم خطوات تدميس الفول لكي يصبح مثل المطاعم.

وضع الفول والجزر والبصل والثوم المهروس في فوالة الفول، ثم يتم غسل العدس الأصفر ويضاف إلى المكونات السابقة.

إضافة الفول المدشوش أيضاً والكركم إلى قدر تدميس الفول ثم يغطى بالماء الدافئ وتوضع على النار.

تقليب المكونات مع بعضها جيداً وهي على النار لمدة ساعة أو أكثر لكي تنضج المكونات جيداً.

رفع الفول عن النار ثم يتم ضربه في الخلاط الكهربائي لكي يصبح ناعم جدا ويحفظ في أكياس من البلاستيك داخل مبرد الثلاجة.

عند استخدام الفول يتم هرس فصين من الثوم ويقلبوا في القليل من زيت الزيتون في طاسة على النار.

تقطيع حبتان من الطماطم قطع صغيرة ثم يتم إضافتها إلى الثوم، وتترك الطماطم لكي تصبح طرية ونضجه.

إضافة الفول إلى خليط الطماطم والثوم ويقلب جيداً مع نثر القليل من الملح والكمون وعصير الليمون والشطة.

أسرار تدميس الفول البيتي