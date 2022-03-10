نتيجة مذهلة لفرد الشعر المجعد والخشن عند دمج النشا والزبادي بهذه الطريقة

كريم من النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد وهو كريم طبيعي مئة بالمئة حيث لا يدخل في مكوناته سوى مواد طبيعية، وذلك لما لها من فوائد كثيرة للشعر حيث يحتوي النشا على البروتين وهو هام لتنعيم الشعر وتغذيته، كما أنه يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين B، والذي له دور في منع حدوث تلف للشعر ويحميه من التساقط، بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على السعر من الزبادي الذي يعمل على تطهير فروة الرأس والحفاظ عليها، وبعد صنع هذا الكريم سوف تلاحظين الفرق في شكل الشعر من حيث النعومة وفك التشابك والتجعد.

كريم طبيعي من النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد

تحضر هذه الوصفة عن طريق إذابة ملعقتين من النشا مع كوب من الزبادي، ويفضل أن يكون الزبادي بدرجة حرارة الغرفة، حيث يوضع على شعر نظيف حيث يتم تقسيم الشعر إلى إربع أجزاء ويوضع الخليط من الجذور للأطراف، ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبعد ذلك يمشط الشعر جيداً عدة مرات وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ والشامبو الخفيف.

فرد الشعر بنشا الأرز

تعتبر من أحد الوصفات التي يمكنك أن تمنحي شعرك بها النعومة والفرد والانسيابية، ويتم صنع الوصفة باستخدام مكون واحد فقط وهو الأرز.

طريقة تحضير الوصفة