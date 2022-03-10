نتيجة مذهلة لفرد الشعر المجعد والخشن عند دمج النشا والزبادي بهذه الطريقة

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كريم من النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد وهو كريم طبيعي مئة بالمئة حيث لا يدخل في مكوناته سوى مواد طبيعية، وذلك لما لها من فوائد كثيرة للشعر حيث يحتوي النشا على البروتين وهو هام لتنعيم الشعر وتغذيته، كما أنه يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين B، والذي له دور في منع حدوث تلف للشعر ويحميه من التساقط، بالإضافة إلى الفوائد التي تعود على السعر من الزبادي الذي يعمل على تطهير فروة الرأس والحفاظ عليها، وبعد صنع هذا الكريم سوف تلاحظين الفرق في شكل الشعر من حيث النعومة وفك التشابك والتجعد.
كريم طبيعي من النشا والزبادي لفرد الشعر المجعد
تحضر هذه الوصفة عن طريق إذابة ملعقتين من النشا مع كوب من الزبادي، ويفضل أن يكون الزبادي بدرجة حرارة الغرفة، حيث يوضع على شعر نظيف حيث يتم تقسيم الشعر إلى إربع أجزاء ويوضع الخليط من الجذور للأطراف، ويترك لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، وبعد ذلك يمشط الشعر جيداً عدة مرات وبعد ذلك يغسل بالماء الدافئ والشامبو الخفيف.
فرد الشعر بنشا الأرز
تعتبر من أحد الوصفات التي يمكنك أن تمنحي شعرك بها النعومة والفرد والانسيابية، ويتم صنع الوصفة باستخدام مكون واحد فقط وهو الأرز.
طريقة تحضير الوصفة
- قومي بوضع كوب واحد من الأرز المصري عالي النشا في 4 أكواب من الماء.
- يوضع القدر على النار وبعد الغليان تهدأ النار على القدر، حتى يحدث تكثف لِلماء ويصبح قوامها ثقيل.
- يرفع القدر من على النار ويترك ليبرد لمدة 10 دقائق ثم نضعها في زجاجة.
- بعد أن تبرد تماماً توضع في الثلاجة ونتركها لمدة أسبوع.
- وتعرف هذه العملية باسم تخمير النشا.
- بعد مرور أسبوع نخرج الزجاجة من الثلاجة، وسوف نلاحظ أن محلول النشا قد أصبح كثيفاً.
- عند الاستخدام يتم وضع كوب من هذا الخليط على 3 أكواب من الماء.
- بعد غسل الشعر يدهن الشعر النشا ويمشط وبعد مرور 15 دقيقة يشطف بالماء.
- يمكن تحضير المحلول السابق بدون غليان الأرز مع الماء بل يحضر عن طريق النفع، وذلك عن طريق نقع الأرز بدون شطف في كمية من الماء، ويترك فيها لمدة نصف ساعة وبعد تصفية الأرز يترك ماء الأرز في الزجاجة ليختمر لمدة أسبوع على أن يكون هناك يومان خارج الثلاجة، ولكن يستخدم على الشعر بدون تخفيف.
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