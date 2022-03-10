كنافة الحلواني الأصلية حضري الكنافة بالقشطة بطريقة مظبوطة وطرية ألذ وأطعم من محلات الحلويات

تعتبر الحلويات من أكثر الأشياء التي يقبل على تناولها العديد من الاطفال والكبار ويرجع السبب في ذلك هو أنها ذات طعم شهي وجميل ورائع، وتوجد هناك العديد من الأنواع المختلفة من الحلويات ومنها الكنافة والبسبوسة والكيك والجلاش وغيرها من الأنواع الأخرى المختلفة من الحلويات، وتعتبر الحلويات مصدر مهم في حياة كل إنسان ولا يستطيع أي إنسان أن يعيش بدونها ويرجع السبب في ذلك إلى أهميتها الكبري في حياة كل إنسان حيث أنها تعمل على إمداد الجسم بالطاقة التي يحتاجها بالإضافة إلى أنها مهمة وتحتاجها خلايا المخ وأنسجته لأنها تعمل على تغذية خلايا المخ.

لذلك علينا أن نتناول منها قدر بسيط يوميا يكفي مايحتاجه الجسم، حيث تعتبر الكنافة من أكثر الحلويات الشائعة واللذيذة والتي يمكننا عملها بالعديد من الطرق المختلفة وتقديمها بأكثر من شكل، وتعتبر الكنافة من الحلويات المتعددة الحشوات التي يمكننا عمل العديد من الحشوات بها، حيث يوجد البعض من الناس يرغبون بتناولها بحشوة القشطة أو البعض الاخر يقومون بتناولها بحشوة المكسرات أو الفواكه وغيرها من الحشوات الأخرى المتعددة، والبعض الاخر من الناس يقومون بشراء الكنافة من محلات الحلويات خاصة الكنافة بالقشطة.

والتي تعمل هذه المحلات على بيع هذا النوع من الكنافة بأسعار غالية ويرجع السبب في شراء هؤلاء الناس للكنافة بالقشطة من محلات الحلويات هو إعتقادهم أنهم لا يستطعون عملها في المنزل نظرا لأنها تتطلب العديد من المكونات التي لا يستطعون إحضارها على الرغم من أننا توجد هناك لدينا طريقة بسيطة لعمل الكنافة بالقشطة في المنزل بطريقة غير مكلفة وسهلة.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة

مكونات

كيلو واحد من الكنافة

كوبان إلا ربع من الحليب السائل.

كوبان إثنان من الزبدة السائلة.

ثلاث عبوات من القشطة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

كمية من الشربات.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة