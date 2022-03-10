طريقة تحضير دجاج كنتاكى فى البيت مع التتبيلة السرية والمقادير المضبوطة

تعد وجبة دجاج كنتاكى من اكثر الاكلات التي عليها اقبال من الاشخاص والافراد بمختلف العمار. وهى من الوجبات المفيدة وذات القيمة الغذائية العالية بجانب الطعم اللذيذ والشهى. كما يمكن لربات البيوت والأمهات من تحضير وجبة دجاج على طريقة كنتاكى وتقديمها الى افراد الاسرة فى جميع الأوقات. كما يمكن تحضيرها بسهولة كوجبة للإفطار فى شهر رمضان المبارك. وسوف نوضح طريقة عمل دجاج كنتاكى بالخلطة والتتبيلة المميزة والصحيحة فى الخطوات التالية.

طريقة تحضير دجاج كنتاكى بالطعم المميز والشهى

تستخدم بعض المقادير من التوابل والمكونات الهامة فى طريقة عمل دجاج كنتاكى والتى تتوفر معظمها فى كل بيت وتعتبر التوابل وطريقة التتبيل من اهم العناصر فى نجاح وصفة كنتاكى فى البيت بنفس طريقة المطاعم. ولذلك نوضح أهم التوابل وطريقة التتبيلة والتحضير فى السطور التالية.

مكونات تتبيلة الدجاج

مقدار ملعقة من الفلفل الأسود.

ثم ملعقة من الملح.

ايضا ملعقة من الثوم البودر.

مع ملعقة البصل البودر.

كذلك ملعقة من الروزمارى.

ثم ملعقة من الزعتر.

مع ملعقة من الشطة حسب الرغبة.

ايضا ملعقة من العسل الاسود او دبس الرومان.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

أربع ملاعق من الزيت.

مكونات التغطية والطبقة الخارجية

كوبان من الدقيق.

ثم ثلاث أكواب من البقسماط الناعم.

خمس حبات من البيض المخفوق.

مع ملعقتان من النشا.

ثم نصف كوب من اللبن.

مكونات الدجاج

حبتان من الدجاج.

كمية من الزيت للقلى

ثم ملعقة من الخل.

ملعقتان من عصير الليمون.

مكونات التقديم

كمية من البطاطس المقلية.

ثم كمية من الكاتشب حسب الرغبة.

ايضا مايونيز.

ثم خبز شامى.

خطوات تحضير وعمل دجاج كنتاكى اللذيذ فى البيت

يتم غسل الدجاج جيدا ثم تقطع كل حبة من الدجاج إلى ثمان قطع ويغسل قطع الدجاج بالماء والخل والليمون حتى تختفى رائحة الدجاج والزفارة.

ثم تغسل قطع الدجاج بالماء فقط. بعد تقطيع الدجاج تعمل شقوق وفتحات فى كل قطعة.

طريقة التتبيلة

يتم وضع جميع مكونات التتبيلة فى وعاء مناسب ثم تقلب المكونات جيدا حتى تتجانس معا ثم توضع قطع الدجاج فى التتبيلة وتوضع التتبيلة على جميع الجوانب وتحت الجلد.

ثم تغطى قطع الدجاج بالتتبيلة وتوضع فى الثلاجة ليلة كاملة او ثمانى ساعات على الاقل.

طريقة التسوية