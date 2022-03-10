نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فرن أعملي كيكة المقلاة السريعة بمكونات أقتصادية وبطعم هش وخفيف في 30 دقيقة في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل الكيك بطريقة مختلفة عن باقي الطرق التقليدية التي نقوم بعملها في صينية وتقطيعها في طبق ونجد أنهم ينظرون إلى طريقة هذا الكيك بأنه طريقة تقليدية وصعبة في عملها، حيث يعتبر الكيك من الحلويات اللذيذة التي يمكننا تناولها بطعم لذيذ وشهي وتعتبر غير مضرة على صحتنا ويرجع السبب في ذلك هو عدم إحتواء الكيك على كميات كبيرة من السكريات على عكس باقي أنواع الحلويات الاخرى.
وتوجد هناك العديد من الأنواع الأخرى المختلفة من الكيك التي يمكننا عملها حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل الكيك عن طريق إضافة الشيكولاتة وتبدو بطعم جميل ورائع والبعض الاخر من الناس يقومون بعمل الكيك عن طريق إضافة نكهات مختلفة مثل البرتقال أو الزبدة أو عمل كيك الشاي السادة بدون أي إضافات أخرى وفي جميع الحالات يبدو بطعم رائع وجميل، وتوجد هناك طريقة مختلفة لعمل بها الكيك بطريقة جديدة وغير معتادة.
وهي عملها في المقلاة بطريقة جميلة وبسيطة وسهلة وغير مكلفة، ولعمل هذه الطريقة من الكيك وعمل كيك المقلاة بطريقة غير مكلفة وبطريقة ناجحة عليكي بالقيام بنفس المكونات وطريقة التحضير التي سوف نقدمها إليكي حتى تتمكني من الحصول على نتيجة جميلة وجذابة وتجعلكي تحصلين على نكهة أفضل من النكهة أو الطعم الذي نقوم بشرائها من المحلات الخارجية.
طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة
مكونات
- كوبان إلا ربع من الدقيق.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- كوب واحد إلا ربع من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوبان إثنان إلا ربع من السكر.
طريقة عمل كيكة المقلاة السريعة
- أحضري وعاء كبير وضعي به جميع المكونات الجافة ومنها الدقيق مع البيكنج بودر مع الفانيليا مع السكر وقومي بتقليبهما جيدا.
- بعد تقليب المكونات الجافة قومي بإضافة الحليب والزيت والبيض وعليكي بعجن المكونات حتى تتمكني من الحصول على قوام كثيف ومتماسك.
- بعد ذلك أحضري مقلاة كبيرة وضعي بها كمية مناسبة من الماء وضعيها على النار ثم قومي بصب خليط الكيك في أكواب متوسطة الحجم وقومي بوضعها في هذه المقلاة وقومي بتغطيتها.
- كرري نفس الخطوات حتى تنفذ الكمية واتركي أكواب الكيك في المقلاة لمدة ثلاثون دقيقة، بعد ذلك أخرجيها من المقلاة وقومي بتقديمها ساخنة وتصبح بذلك جاهزة لتناولها بطعم لذيذ ومختلف وتكوني قد حصلتي عليها بدون مجهود.
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