لبشرة مشرقة على الدوام.. كريم النشا وماء الورد لتبييض الوجه والرقبة ومكافحة التجاعيد

كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة ، كل امرأة تحب الحفاظ علي رشاقة وتفتيح بشرتها وافضل كريم للحفاظ علي تفتيح البشرة هو كريم النشا وماء الورد لتبييض البشرة، فإنه يعمل علي التخلص من حب الشباب، ومكون من خصائص مضاده للالتهابات، وترطب الجلد المتهيج والتخلص من احمرار البشرة، يعمل علي إزالة الدهون المتراكمة بالوجه والأوساخ المتراكمة في مسام البشرة ، سوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الكريم وطريقة تحضيره عبر السطور التالية:

طريقة عمل كريم النشا وماء الورد للتبييض

أولاً لابد من إحضار وعاء ونقوم بوضع النشا مع الدقيق ونخلطهم بماء الورد ويتم التقليب جيدا حتي تذوب المكونات ويتم التخلص من أي تكتل بالخليط.

نقوم بوضع الخليط بماء ساخن ويتم التقليب حتي يصبح الخليط يشبه الكريم، وخالي من أي كتل.

يترك الخليط حتي يبرد ويهدأ ثم نقوم بإضافة مكونات أخرى وهم، زيت اللوز الحلو وجل الصبار ونخلط جيدا.

يتم وضع الخليط أو الكريم في علبة ونحفظه في الثلاجة ويستخدم هذا الكريم لمدة أسبوعين، للحصول على نتائج مرضيه.

يتم فرده علي البشرة النظيفة وفي الأماكن الداكنة ويترك لمدة نصف ساعة.

نقوم بغسل الوجه بماء دافئ أولا وثم ماء بارد ويتم تجفيفه.

كريم النشا لترميم البشرة

قومي ببشر حبة واحدة من البطاطس، وخذي النشا الناتجة.

أضيفي إليهم ملعقة من الخميرة وقومي بالتقليب، ثم أضيفي إليهم ملعقتين من منقوع لبان الذكر واستمري بالخفق.

وأخيراً أضيفي إليهم نصف ملعقة من نشا الذرة وقلبي حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم، افرديه على بشرتك ولاحظي الفرق من أول مرة.

فوائد كريم النشا وماء الورد علي البشرة

يحارب البكتيريا والجراثيم يغلق المسام في الوجه.

يوحد لون البشرة حيث أنه يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة ويجعلها خالية من حب الشباب.

يزيد من نضارة وتفتيح البشرة ويجعل مظهرها جميل وناعم كالحرير.

ينظف البشرة من الرؤوس السوداء ويجعلها نظيفة ومشرقة للغاية.

يعمل علي إزالة البقع الداكنة التي تظهر بسبب استخدام مستحضرات التجميل الكيميائية الضارة بالبشرة .

يساعد على إزالة الخطوات البيضاء ومعالجه التجاعيد ومعالجه انتفاخات العين.

كريم النشا وماء الورد له تفتيح سحري ويعمل علي إزالة النمش.

سيدتي يمكنك استخدام كريم النشا وماء الورد الطبيعي بنسبة 100% فهو يعطى نتائج سريعة وفعالة للغاية بدلاً من شراء مستحضرات التجميل التي تُخفي عيوب البشرة ولا تعالجها وبالتالي تزيد من تلك المشكلات، استخدمي هذا الكريم منذ الاستخدام الأول سوف تلاحظين الفرق، ومع الاستخدام الدائم ستحصلين على نتائج مذهلة.