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طريقة عمل الكيكة العادية وهو من الأطباق المفضلة للأسر المصرية ليس فقط للأطفال ، بل للكبار أيضًا ، مما يجعله من الحلويات التي تسعى الأمهات إلى تحضيرها بشكل دائم ، حيث أنها مناسبة للإفطار أو العشاء مع مشروب ساخنKكما تصلح الكيكة كوجبة لأطفال المدارس، وهي المفضلة لدى محبي الحلويات، ويمكن تزيينها بصوص الشوكولاتة أو إضافتها بالكريمة والفاكهة. مقادير طريقة عمل الكيكة العادية صنية الكيكة العادية تكفي عدد 6 أشخاص نصف كوب من اللبن حوالي 120 مل

نستخدم كوبان كبيران حوالي (240 جم) من الدقيق الأبيض المنخول

كوب وربع من السكر الناعم حوالي 250 جرام

نصف كوب من زبدة طرية (120 جم)

ملعقتان ونصف بيكنج بودر

1 ملعقة صغيرة من الملح

بيضتان كبيرتان

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا طريقة تحضير الكيكة العادية نوضح لكم أسهل طريقة لعمل الكيكة العادية، بالخطوات الآتيةك في بداية الأمر وقبل أن نبدأ في عمل الكيكة العادية، نشغل الفرن اولا ونضبطه على درجة حرارة تكون متوسطة مابين 180الي 190 درجة مئوية.

نقوم بعد ذلك بتجهيز القالب الذي سنسوي فيه الكيك العادي، حيث نقوم بدهنه جيداً بالسمن أو الزبدة وذلك حتى لا يحدث التصاق للكيك داخل هذا القالب، ثم نطحن سطح القالب قليلاً ونضعه جانباً

بعد لك نأتي بوعاء ثم نضع فيه الدقيق ونضع معه البيكنج باودر وملعقة الملح

في وعاء آخر، قوم بعد ذلك باضافة المواد الاخري مثل الزبدة ومعها السكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي او نستخدم العجان حتى يصبح الخليط رقيقًا ودسمًا

أثناء خفق الخليط، أضيفي البيض تدريجيًا حيث نقوم بكسر بيضة ونضيفها ثم نكسر بيضة أخري ويتم اضافتها وبع ذلك يتم اضافة الفانيليا

نقوم باحضار الخليط الذي قمنا باضافته من الدقيق والبيكنج باودر وكذلك الملح حيث نقوم باضافة الحليب معه ونضعهم مع الخليط الذي قمنا بخفقه قبل ذلك وهو المكون من الزبدة والسكر والبيض ثم نضرب كل هذه المكونات على سرعة متوسطة حتى يصبح الخليط ناعمًا

بعد أن أصبح الخليط الذي قمنا بضربه ناعما نقوم بوضعه في القالب الذي تم دهنه بالسمن والدقيق

ثم نضعهذا القالب في الفرن الذي تم تسخينه وذلك لمدة نصف ساعة

نخرج القالب بعد أن نتأكد أن الكيك قد استوي. عمر شويل - جدة وداعا لفشل الكيك طريقة عمل الكيكة العادية بمقادير مضبوطة هشة ولذيذة - ثقفني

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