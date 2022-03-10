نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ماسكارا.. طريقة تكثيف الرموش بسرعة رهيبة كأنك وضعتي رموش اصطناعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر الرموش هي أول ما تهتم به الفتيات أثناء القيام بعمل مكياج للوجه، والكثير من الفتيات يبحثون عن طريقة تكثيف الرموش السريعة وذلك بدلاً من تركيب الرموش الصناعية التي تحتاج في تركيبها إلى مواد تعمل على تلف الرموش، لذلك سوف نقدم لك خلطات طبيعية لتكثيفها دون عناء ودون الحاجة إلى الأموال فالمكونات موجودة في منزلك.

طريقة تكثيف الرموش

عزيزتي إليك أفضل الطرق التي يمكنك استخدامها حتى تتمتعي برموش أكثر كثافة، وإليك بعض الطرق فيما يلي:

خلطه لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعه

تنظيف الرموش: إن الرموش الكثيفة أساسها نظافة الرموش، لذلك عليك استخدام فرشاة خاصة برموشك لتنظيفها يومياً مرة في الصباح ومرة في المساء، وذلك لأن استخدام الفرشاة في التنظيف يعمل على تنشيط الدورة الدموية بالجفن مما يعمل على زيادة كثافة شعر الرموش، كما أن عليك إزالة أي نوع مكياج موجود في العينين.

تدليك الجفون: يعمل تدليك جفون العينين على تنشيط الدورة الدموية إلى جذور الشعر مما يعمل على تغذية الشعر الذي يؤدي إلى نموها وزيادة كثافتها، فيمكنك تدليك جفنك بزيت الزيتون أو زيت جوز الهند يومياً.

زيت الخروع: يحتوي زيت الخروع على مضادات للبكتيريا التي تعمل على تعطيل نمو الشعر، وذلك لوجود حمض الريسينوليك الذي يساعد على نمو الشعر وعلاج تساقطه وذلك لوجود الأوميجا 9 به.

طريقة طبيعية لتكثيف الرموش

إليك طريقة طبيعية من طرق تكثيف الرموش فيما يلي:

المكونات:

كيس من الشاي الأخضر.

كوب من الماء.

قطعة من القطن الطبي.

وعاء من المعدن.

طريقة التحضير:

قومي بوضع كيس الشاي الأخضر في وعاء.

بعد ذلك أضيفي إليه الماء.

ثم قومي بغلي الماء جيداً، ثم ارفعي الوعاء من على النار.

بعد ذلك اتركي الشاي حتى يبرد.

ثم اغمسي قطعتين من القطن في الشاي.

بعد ذلك ضعي كل قطعة قطن على عين.

ثم انتظري لمدة عشرة دقائق، ثم اغسلي العينين.

بعد ذلك كرري الوصفة يوماً بعد يوم.

في نهاية المقال قد نكون تحدثنا عن طريقة تكثيف الرموش بطرق طبيعية، كما قمنا بعرض بعض النصائح التي تجعلك تحصلين على رموش كثيفة، فعليك إتباع هذه الطرق حتى تملكي رموش قوية وغير متساقطة.