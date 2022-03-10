قبل رمضان.. طريقة عمل الليمون المخلل زي المحلات لطعم رائع وهذا هو السر

دائمًا ما يتم البحث عن طريقة عمل الليمون المخلل، وذلك بسبب فشل فئة كبيرة من الناس في التوصل إلى مذاق الليمون المخلل الجيد المتعارف عليه في معظم المحلات الشهيرة، وهذا ما سنقوم بذكره بالتفصيل في هذا المقال.

طريقة عمل الليمون المخلل

إليكم طريقة تحضير الليمون المخلل الصحيحة بالشكل الآتي ذكره:

المكونات

كيلو ليمون أصفر.

2 لتر من الماء.

50 جرام ثوم مقطع.

125 جرام شطة مهروسة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كيلو ملح.

كمية بسيطة من الزعفران.

100 جرام حبة بركة.

50 جرام عصفر.

نصف كيلو عصير ليمون.

4 أوراق لوري وهذا هو سر الطعم المميز.

الليمون المخلل زي المحلات

في بداية الأمر نقوم بغسل الليمون بصورة جيدة، وبعدها نقوم بعمل شق في الليمون على هيئة حرف x.

ثم نضع إناء به حوالي 2 لتر من الماء على النار، ونضع به كيلو الليمون الأصفر، ونتركه على النار حتى النضج.

ومن ناحية أخرى نقوم بإحضار إناء ونضع به كمية من الثوم المقطع مع العصفر والشطة والزعفران وأربع أوراق لوري، وذلك مع التقليب بصورة مستمرة.

ومن بعدها نقوم بإضافة الملح وزيت الزيتون، ثم نوم بالخلط المستمر حتى نتأكد من أن الخليط قد تجانس بالشكل المطلوب.

وعلى الجانب الأخر نقوم بتصفية الليمون تمامًا من الماء، ومن بعدها تأتي خطوة حشو فتحات الليمون بالخليط الذي قمنا بإعداد في الخطوة السابقة.

ثم نقوم بإحضار برطمان متوسط الحجم ونضع به كمية من الليمون المحشي، ومن بعدها نقوم بإضافة كمية الملح والفلفل الحار. وبعدها نقوم بوضع الليمون ومن فوق طبقة اليمون كمية إضافية من الملح والفلفل الحار، ونكرر هذه الخطوات حتى يمتلئ البرطمان.

وبعدها نقوم بإضافة كمية من عصير الليمون بالبرطمان، ومن ثم نقوم بغلقه بإحكام على أن يترك البرطمان لفترة زمنية تقدر بحوالي شهر، لكي نحصل على ليمون مخلل ذو مذاق جيد.

إلى هنا نكون قد عرضنا لكم بصورة مفصلة وواضحة طريقة عمل الليمون المخلل السهلة، فالالتزام الكامل بالمكونات والخطوات التي عرضناها تجعلنا نصل بسهولة إلى مذاق الليمون المخلل اللذيذ المتعارف عليه في أشهر المحلات.