نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبياض صارخ.. ماسك كريم بانثينول للوجه لبشرة مثالية وافتح 5 درجات وكوني متألقة بدون مكياج في المقال التالي
ماسك كريم بانثينول للوجه، تعد هذه الوصفة من أسرع وأسهل الوصفات التي لا تأخذ وقت أو مجهود، ويجب أن تقوم جميع النساء بعمل هذه الوصفة، لأنها تقوم بتبييض البشرة وتنعيم البشرة، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها بالنشا، ويوجد أشخاص تحب أن تعملها بدون نشا، وتكون معظم المكونات موجودة بالمنزل.
طريقة عمل ماسك كريم بانثينول للوجه
تبحث اعلب النساء عن افصل وصفات تبيض البشرة وتنعيمها، والحصول على بشرة صافية كبشرة الأطفال بسهولة باستخدام كريم بانثينول وعمل افضل وصفة لتبض البشرة من اول استعمال.
كريم بانثينول والنشا للوجه
لعمل كريم التفتيح الفوري من النشا والبنثينول للبشرة فقط اتبع التالي:
المكونات:
- ستة معالق من النشا.
- ثلاث معالق من اللبن البودر.
- وثلاث معالق من كريم بانثينول.
- معلقتين من الليمون المعصور.
- ثلاث معالق من زيت الزيتون.
التحضير:
- أولاً يتم تحضير إناء فارغ لخلط المكونات.
- بعد ذلك يتم إضافة ستة معالق من النشا مع ثلاث معالق من اللبن البودر.
- ثم يتم إضافة ثلاث معالق من كريم بانثينول وثلاث معالق من زيت الزيتون.
- بعد ذلك نقوم بتقليب المكونات مع بعضها.
- ثم نقوم بإضافة الخليط على الوجه.
- بعد ذلك نترك الخليط على الوجه لمدة نصف ساعة.
- ثم نقوم بغسيل الوجه وسوف تلاحظين الفرق قبل الوصفة وبعد الوصفة.
- بعد ذلك نقوم بعمل هذا الخليط مرتين في الأسبوع الواحد.
ما فوائد البانثينول للبشره؟
- يساعد في حماية الوجه من أي أضرار مثل التجاعيد والتخلص من كرمشة الوجه.
- علاوة على ذلك يساعد في حماية البشرة من الجفاف والالتهابات ويقوم هذا الكريم بإزالة القشرة من الوجه أو أي مكان في الجسم.
- أيضا يساعد في حماية الكعبين من التشقق ويجعله أكثر لمعاناً ونعومة.
- بينما يساعد في حماية الجسم من الجلد الميت.
- بالإضافة إلى ذلك يساعد في حماية الجسم والوجه من البثور السوداء.
- والأهم من ذلك كله يقوم بتفتيح المناطق الداكنة في الجسم والمناطق السوداء في أي مكان في الجسم.
فوائد النشا لتبييض الوجه
- يساعد في إزالة البثور السوداء التي توجد في الوجه.
- علاوة على ذلك يساعد في إزالة البقع السوداء من الوجه أو أي مكان في الجسم.
- أيضا يساعد في إزالة الحروق من الوجه أو ا أي مكان في الجسم.
- بالإضافة إلى ذلك يساعد في إزالة حب الشباب وآثارها.
- كما يساعد في إزالة الشوائب الكثيرة في الوجه والزيوت المتراكمة في البشرة.
- من ناحية أخرى يساعد في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم والمناطق السوداء.
- بينما يساعد في إزالة جميع الخلايا الميتة.
في هذه المقالة تحدثنا عن ماسك كريم بانثينول للوجه، وتحدثنا عن طريقة عمل كريم البانثينول للبشرة، وتحدثنا عن أهم فوائد كريم بانثينول والنشا للوجه، وتحدثنا عن فوائد النشا لتبييض الوجه.
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