نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صحتك هتبقى زي البومب”..لن تصدق ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 ثمار كيوي لمدة 5 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكيوي من الفواكه ذات المذاق المميز، كما إنها تحتوى على عناصر غذائية عالية تمد الجسم بفوائد صحية كثيرة، لأنها تحتوى على العديد من البروتينات والفيتامينات المغذية للجسم، كما أن الكيوي غني بفيتامين ك وفيتامين ج وفيتامين هـ والمعادن والبوتاسيوم، ويعد الكيوي مصدر جيد للألياف، لذلك ينصح به الأطباء لتناوله فهو يحسن من صحة القلب، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة، ويحسن من تنظيم التمثيل الغذائي للدهون، كما أنه مفيد للسيدات الحوامل فهو يغذى الجنين بالفيتامينات التى يمدها للجسم، لذا سنوضح لكم الفوائد الصحية التى تعود على الجسم عند تناول الكيوي.

فوائد تناول الكيوي

تعتبر فاكهة الكيوي من الفواكه الخفيفة والشبيهه بالأناناس، لذلك ينصح الأطباء كبار السن والسيدات الحوامل بتناوله، لإحتوائه على العديد من الفتيامينات والمعادن المغذية للجسم، كما أنه يقى الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا سنوضح أهم الفوائد التى تعود على الجسم عند تناول حبة من الكيوي بشكل يومي.

1. يعزز مناعة الجسم

يحتوى الكيوي على نسبة عالية من فيتامين سي الذى يعزز مناعة الجسم ويقويها، ويقلل من نسبة إصابة الجسم بأى عدوى أو أمراض.

2. الحفاظ على وزن الجسم

ثمرة الكيوي تحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تمد الجسم بالطاقة وتجعله يشعر بالشبع لفترة طويلة، لذلك ينصح به الأطباء لمن يتبعون نظام غذائي صحى.

3. يقلل من مشاكل الهضم

تحتوى ثمرة الكيوي على انزيم الأكتينيدين الذى يساعد فى عملية هضم البروتينات، مما يقلل من مشاكل المعدة.

4. تنظيم مستوى ضغط الدم

تقلل فاكهة الكيوي من فرص الإصابة بارتفاع مستويات ضغط الدم، وتقلل من الإصابة بالسكتات والجلطات الدماغية، وارتفاع ضغط الدم.

5. وقاية الجسم من ضعف البصر

الكيوي من الفواكه التى تحتوى على الزيوزانثين واللوتين وهما من العناصر التى تساعد على تحسين وظائف البصر، وتقلل من فرص الإصابة بمرض الضمور البقعي، لذلك ينصح الأطباء بتناول ثلاث حبات من ثمرة الكيوي بشكل يومي.

6. علاج أمراض الربو

يعتبر الكيوي من الفواكه التى تساعد فى علاج أمراض الربو لإحتوائه على نسبة عالية من فيتامين ج ومضادات الأكسدة، فهو يعالج أعراض الربو من نقص التنفس والصفير.