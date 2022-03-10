بسكويت بيتي فور ناعم بالمربى وشوكولاتة سر ناجح بيتي فور الحلواني الآن في بيتك

طريقة حلى بيتي فور الناعم واحدة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها وكما إنها أحد الوصفات التي تنتشر بكثره في بلاد الشرق والغرب، وانتشرت جدا في محلات الحلواني ويعد البيتي فور نوع من أنواع البسكويت، وخاصة في مصر ويوجد له الكثير من الوصفات المختلفة لتحضيرها مثل أن يحضر بالشوكلاته أو سادة أو بالزبدة وكما إنها يكثر تحضيرها في عيد الفطر مع كحك العيد وحلويات العيد اللذيذة، وأيضا تتميز وصفة البيتي فور بأنها سهلة التحضير يحبها الكبار والأطفال بسبب شكله الشهي وطعمه لذيذ فمكوناته متوفرة في كل بيت مثل الزبدة والسكر ودقيق الحلويات واللوز الذي يعطي قوام ومذاق رائع، ويمكن الاستغناء عن اللوز ولكننا أحضرنا لكم وصفة جديدة مبتكرة لبيتي فور مع طعم اللوز الرائع.

طريقة بيتي فور الحلواني يذوب بالفم

نصف كوب من الزبدة بدرجة حرارة المطبخ. نصف كوب من السكر المطحون. البعض من قشر الليمون. صفار بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. معلقة صغيرة من الفانيليا. كوبين من دقيق الحلويات. نصف كوب من طحين اللوز. مربى فروالة أو على حسب رغبتك.

تحضير بيتي فور ناعم بوصفة الحلواني بمذاق مميز

أولا نقوم بجلب وعاء كبير ونقوم بوضع فيه كل من الزبدة والسكر و البعض من قشر الليمون ونقوم بالتحريك حتى يمتزج الخليط جيدا ويصبح قوامه ناعم وخفيف.

ثم نضيف على باقي المكونات كل من صفار البيض والفانيليا ونكمل التحريك جيدا وأثناء التحريك نضيف دقيق الحلويات وطحين اللوز ونحرك ببطئ حتى يتحول الخليط إلى عجينة.

ثم بعد أن تحول الخليط إلى عجينة نقوم بتقسيمها إلى جزئين ونفرد الجزء الأول ونقوم بقطعه بقطاعة الأشكال وبعد أن نقوم بقطعها نقوم بوضع كل القطع على ورق الزبدة في الصينية.

ونقوم بتقطيع الجزء الآخر من العجينة بنفس الطريقة ثم نقطعها على أشكال دوائر صغيرة من المنتصف ونقوم بوضعها في الصينية.

ثم نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونضع فيه الصينية لفترة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم بعد أن تمر الفترة نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما، ثم نضع المربى على الجزء الأول من البيتيفور وثم نغطي الجزء الأول بالجزء الثاني حتى يكون المربى في المنتصف، ثم يرص البيتي فور في طبق التقديم ويكون جاهز على تقديم.

بيتي فور ناعم بوصفة الحلواني

بيتي فور ناعم حلويات فرنسية مميزة لذيذة عبارة عن مخبوزات بحجم صغير هشة جدا وناعمة القوام ولها الكثير من الأشكال يقوم ربات بيوت بصنعها في المنزل بالأعياد والمناسبات سنقدم لكم في خطوات طريقة عمل بيتي فور الزبدة السادة.

مكونات بيتي فور ناعم بالمنزل

نحتاج إلى عدد 2 كوب من دقيق. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف ملعقة صغيرة من بشر برتقال. نصف كوب من سكر بودرة. كوب زبدة طرية بحرارة المطبخ. عدد 2 بيضة بحرارة المطبخ.

تحضير بيتي فور ناعم ببرش برتقال