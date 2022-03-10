كوكتيل أعشاب خارق لعلاج مشاكل القولون العصبي ومشاكل البطن المزعجة والغازات الكريهة والإمساك

عشبة معجزة تعالج أمراض القولون العصبي تستخدم الأعشاب في علاج أمراض القولون، حيث أنها تحسن من عملية الهضم، وبالتالي يقل الضغط على القولون، بالإضافة إلى أن بعض من هذه الأعشاب يحتوي على مواد مهدئة، تعمل على تهدئة الأعصاب وتقلل الشعور بالتوتر، مما ينتج عنه الإحساس بشعور أفضل من حيث ألام القولون العصبي، وسوف نقدم مشروب يعمل على علاج آلام البطن المزمنة، فتابعونا لمعرفة طريقة تحضير هذه الوصفة.

فوائد شرب شاي الأعشاب لعلاج القولون العصبي

تحتوي الأعشاب بداخلها على عدد كبير من المواد الفعالة والتي يتم منها استخلاص الأدوية والعقاقير، وعندما يتم استخدام هذه الأعشاب في صنع منقوع فأنها تعطي نفس النتائج الفعالة، وهذه هي أهم فوائد استخدام الاعشاب لعلاج القولون العصبي:

يعمل منقوع الأعشاب على الشعور بالاسترخاء كما يقلل من الضغوطات النفسية.

تناول هذه الأعشاب وهى ساخنة تساهم في إراحة الجهاز الهضمي، كما أنها تساهم في تسهيل عملية الهضم.

تساعد هذه الأعشاب في عمل استرخاء لعضلات الأمعاء وكذلك علاج التقلصات المعوية.

يساعد في زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها مما ينتج عنه زيادة في عملية تنظيم عمل الجهاز الهضمي.

يحتوي الخليط على عشبة الزاز التي لها خصائص تعوق عملية نمو البكتيريا داخل المعدة والقولون.

طريقة تحضير مشروب الاعشاب لعلاج القولون العصبي

تحضر هذه الطريقة عن طريق خلط عدد من الأعشاب مع بعضهم البعض من أجل صنع مشروب منها يتم تناوله قبل كل وجبة طعام، كما يتم تناولها على الريق، وهذه الوصفة هي كالتالي:

المكونات:

ملعقة من الشمر.

كمون صحيح.

ملعقة من البابونج.

قطع من قشر الرمان المجفف.

عشبة الزاز

طريقة التحضير: