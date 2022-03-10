نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الطعمية زي المطاعم”.. أسهل وأسرع طريقة لعمل الطعمية في المنزل بخطوات بسيطة في المقال التالي
الكثير من النساء تحب عمل الاطعمة المختلفة في المنزل، وذلك للاستغناء عن شرائها تمامًا من المحلات الجاهزة، وذلك لضمان جودة الأطعمة ونظافتها والتأكد من جميع المكونات التي تحتوي عليها بشكل كامل، ولذلك فمن أهم الأطعمة التي يهتم بالبحث عن طريقة تحضيرها الأمهات هي التي تستخدم بشكل دائم، وبالطبع من أهمها هي الطعمية اللذيذة التي يحبها الكثير ومن أهم الأطعمة الشعبية التي غالبًا ما يتم تناولها بشكل يومي، وهذه الطريقة هي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.
طريقة عمل الطعمية في المنزل
جهزي اجمل طعمية مقرمشة في المنزل بكل سهولة، فهي من أهم الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وطريقة التحضير هي كالاتي:
المكونات
- نصف كيلو من الفول المدشوش.
- بصلتين كبار الحجم مفرومة.
- خمس ملاعق من الكزبرة الخضراء.
- خمس ملاعق من الشبت.
- خمس ملاعق من البقدونس.
- عدد واحدة من البصل الأخضر.
- ربع ملعقة من الكمون الناعم.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم .
طريقة التحضير
- نقي الفول المدشوش، ثم قومي بنقعه لمدة ساعة كاملة.
- بعد ذلك صفي الفول تمامًا من المياه.
- احضري المفرمة أو الكبة الكهربائية، واضيفي بداخلها الفول المدشوش، والكزبرة، والشبت والبقدونس.
- قومي بفرم المكونات جيدًا حتى تصبح مثل العجينة الناعمة.
- اضيفي اليها بعد ذلك البصل المفروم، واضيفي أيضًا فصوص الثوم والبصل الاخضر، واعيدي الفرم والعجن عجن تتماسك بعض الشيء، وتصبح جاهزة.
- اخرجي العجينة من الكبة واضيفي اليها الملح، والكمون والشطة.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس.
- ضعي العجينة في طبق مناسب الحجم.
- ضعي الطبق في الثلاجة قليلًا لمدة عشرة دقائق لتتماسك.
- احضري المقلاه غويطة، أضيفي بداخل المقلاة كمية وفيرة من الزيت.
- ضعي بداخل الزيت أقراص الطعمية بعد رشها بالسمسم التي تم تجهيزها بحجم متوسط.
- اتركي الطعمية حتى يتغير لونها من الاسفل وتصبح ذات لون ذهبي.
- قلبي الطعمية على الوجه الآخر حتى الحصول على نفس اللون.
- اخرجي الطعمية باستخدام صفاية الزيت جيدًا للتخلص من الزيت الداخلي لها.
- قدمي الطعمية الساخنة في طبق الآن ويتم تناولها بألف هنا وشفا.
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