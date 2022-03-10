“الطعمية زي المطاعم”.. أسهل وأسرع طريقة لعمل الطعمية في المنزل بخطوات بسيطة

الكثير من النساء تحب عمل الاطعمة المختلفة في المنزل، وذلك للاستغناء عن شرائها تمامًا من المحلات الجاهزة، وذلك لضمان جودة الأطعمة ونظافتها والتأكد من جميع المكونات التي تحتوي عليها بشكل كامل، ولذلك فمن أهم الأطعمة التي يهتم بالبحث عن طريقة تحضيرها الأمهات هي التي تستخدم بشكل دائم، وبالطبع من أهمها هي الطعمية اللذيذة التي يحبها الكثير ومن أهم الأطعمة الشعبية التي غالبًا ما يتم تناولها بشكل يومي، وهذه الطريقة هي ما سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

طريقة عمل الطعمية في المنزل

جهزي اجمل طعمية مقرمشة في المنزل بكل سهولة، فهي من أهم الأطعمة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وطريقة التحضير هي كالاتي:

المكونات

نصف كيلو من الفول المدشوش.

بصلتين كبار الحجم مفرومة.

خمس ملاعق من الكزبرة الخضراء.

خمس ملاعق من الشبت.

خمس ملاعق من البقدونس.

عدد واحدة من البصل الأخضر.

ربع ملعقة من الكمون الناعم.

ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من الشطة.

أربع فصوص من الثوم المفروم .

طريقة التحضير