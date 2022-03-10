أصبغي شعرك بنفسك بالحنة السوداء وتخلصي من الشيب المبكر بدون ضرر وبأقل تكلفة

تبحث كل انثى على مظهر جديد للشعر بالحصول على لون شعر جديد ومميز وايضا تبحث كل سيدة مصابة بالشيب المبكر على طرق ووصفات كثيرة لإظهار الشعر بمظهر لائق، حيث يوجد مستحضرات لتغيير لون الشعر ولكنها تؤدى إلى تلف الشعر، فيجب اللجوء إلى وصفات طبيعية مثل الحناء، وهذا سوف ما نتحدث عنه في مقالنا هذا وهو طريقة عمل الحنة السوداء للشعر.

تعد الحناء من النباتات الطبية التي تعالج الشعر من التقصف والهيشان واعطاء الشعر اللون المناسب وايضا تعالج تقصف الشعر، حيث تعاني بعض النساء من الشعر الابيض وتحتاج إلى وصفات طبيعية للحصول على لون شعر مميز، فيجب عليه اللجوء إلى الحنة السوداء لانها تعطي الشعر مظهر جميل، وايضا تقوم بتغطية الشعر الأبيض، وتحتاجها بعض النساء لعمل تغيير لون الشعر وإظهاره بمظهر جديد، سوف نقوم بعمل الحنة السوداء للشعر بطريقة سهلة وبأقل تكلفة.

اولا: طريقة الحنة السوداء والحجر الأسود

المكونات:-

كوب من الحناء.

ملعقة من بودرة الحجر الأسود.

نصف كوب زبادى.

٢ كوب من الماء.

طريقة التحضير:-

نقوم بتحضير وعاء ونضع به الماء والحجر الأسود وترفع على النار وتترك لمدة ٥ دقائق ثم يرفع من على النار ويترك جانباً حتى يبرد تماماً.

تضاف الحنة مع الزبادي ثم يضاف خليط الحجر الأسود بالتدريج حتى يتكون عجين مناسب.

يقسم الشعر إلى خصل ويوضع عليها خليط الحناء بالتساوي من الجذور حتى الأطراف.

يغطى الشعر بغطاء الحمام وتوضع على الشعر لمدة ٣ ساعات.

نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ ويجب عند وضع الحناء نقوم بارتداء قفازات حتى لا تلتصق باليد.

ثانياً: طريقة الحناء السوداء السودانية

المكونات:-

٨ معالق كبيرة من الحناء السودانية.

بيضة واحدة.

عصير نصف ليمونة.

٢ ملعقة كبيرة من الحليب.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير:-

في بولة متوسطة توضع الحناء مع عصير الليمون وتترك ليلة كاملة.

نقوم بإضافة الحليب ونقوم بخفق البيضة جيدا ثم نضيفها على الحليب ثم يضافوا على الخليط السابق في الصباح ويقلب جيداً.

يوضع المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف ويتم تغطية الشعر ويترك لمدة ٣ ساعات.

يغسل الشعر جيدا بالماء.

ثالثاً: طريقة الحناء السوداء بالشاي

المكونات:-

٤ معالق كبيرة من الحناء.

٢ ملعقة من الشاي الأسود.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:-