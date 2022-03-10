ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو اكلتي مرة واحدة بس في اليوم

كتير من الاشخاص ماشيين على نظام OMAD ومعناه اكل وجبة واحدة في اليوم ، وهو يعتبر شكل من اشكال الصيام المتقطع اللي بيساعد على انقاص الوزن ، ولكن الابحاث اظهرت ان في بعض الحاجات اللي ممكن تحصل لكتير من الناس اللي بيغيروا نظامهم الغذائي بشكل جذري ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اضرار الاكل مرة واحدة في اليوم ، ورد فعل جسمك اتجاه النقص المفاجيء من الاكل.
اضرار الاكل مرة واحدة في اليوم:
1- ممكن تكسبي وزن:
في حالة نقص الغذاء او الاكل ، جسمك بشكل اتوماتيك بيشغل “وضع التجويع” وبيخزن كل الاكل اللي بتاكليه ، وده بيبطء من عملية التمثيل الغذائي او الحرق بشكل اساسي ، بالاضافة انه هيزود انتاج الكورتيزول (هرمون التوتر) ، وده هيخليكي تخزني الدهون.
2- مستوى السكر في الدم هيبقى غير مستقر:
عادة فترات عدم تناول الاكل الطويلة بتأدي عدم استقرار مستويات السكر في الدم ، غالبا بيحصل نقص السكر في الدم (انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم) بسبب الصيام ، خصوصا لو مصابة بمرض السكر من النوع التاني ، وممكن تعاني من توتر عضلي ينتج عنه صداع.
3- جسمك هيفتقر للعناصر الغذائية:
وجبة واحدة في اليوم مش هتزودك بكمية كافية من الفيتامينات ، ونتيجة لده ، هتبقي معرضة اكتر لاصابة بنتايج نقص الفيتامينات ، على سبيل المثال ، غالبا تساقط الشعر بيرتبط بنقص العناصر الغذائية ، ظهور بقع بيضا على الاظافر (ابيضاض الدم) وده بيحصل عادة بسبب نقص الزنك والكالسيوم.
4- تدهور حياتك الاجتماعية:
وجبات الغدا في الشغل, تجمعات العيلة, اعياد الميلاد ، كل الاحداث الاجتماعية دي هتمر عليكي وانتي مقيدة نفسك بأكل وجبة واحدة ، وغالبا كمان هتتعرضي لسرعة الانفعال بسبب الجوع.
5- هتعاني من الصداع:
يعتبر “صداع النظام الغذائي” من الاعراض الشائعة جدا بين الاشخاص اللي بيحاولوا ينقصوا وزنهم في اسرع وقت ممكن ، وده بيحصل لاسباب كتير ، سواء بسبب تغيير النظام الغذائي, انخفاض مستويات السكر في الدم, نقص المغنيسيوم, وغيرها من الاسباب.
6- هتبقي دايما حاسه بالبرد:
اكل وجبة واحدة بس في اليوم بيحول تدفق الدم في اتجاه تخزين الدهون ، وبالطريقة دي بيخزن الطاقة للجسم ، وفي حالة الطواريء ، بيوفرلك القوة وخفة الحركة ، وكمية قليلة من السعرات الحرارية هتخليكي تحسي بالبرد والجوع باستمرار.
7- هتميلي انك تاكلي بشكل غير صحي:
ممكن تميلي لاكل كميات كبيرة من الاطعمة غير الصحية الغنية بالكربوهيدرات والسكر ، ان وجبة واحدة في اليوم هتديكي احساس زائف بالصلابة او انك عادي تقدري تتحملي اكل وجبة واحدة بس ، ولكن الحقيقة اللي هيحصل انك هتاكلي بافراط وهتختاري الاكلات غير الصحية ، بعد 24 ساعة من الجوع ، اكيد هيكون طبق بروكلي او خضار اخر حاجة هتفكري فيها ، وبعد اكل وجبة كبيرة دسمة هتحسي كمان بالخمول وعدم الرغبة انك تعملي اي حاجة.
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