ايه اللي ممكن يحصل لجسمك لو اكلتي مرة واحدة بس في اليوم

كتير من الاشخاص ماشيين على نظام OMAD ومعناه اكل وجبة واحدة في اليوم ، وهو يعتبر شكل من اشكال الصيام المتقطع اللي بيساعد على انقاص الوزن ، ولكن الابحاث اظهرت ان في بعض الحاجات اللي ممكن تحصل لكتير من الناس اللي بيغيروا نظامهم الغذائي بشكل جذري ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اضرار الاكل مرة واحدة في اليوم ، ورد فعل جسمك اتجاه النقص المفاجيء من الاكل.

اضرار الاكل مرة واحدة في اليوم:

1- ممكن تكسبي وزن:

في حالة نقص الغذاء او الاكل ، جسمك بشكل اتوماتيك بيشغل “وضع التجويع” وبيخزن كل الاكل اللي بتاكليه ، وده بيبطء من عملية التمثيل الغذائي او الحرق بشكل اساسي ، بالاضافة انه هيزود انتاج الكورتيزول (هرمون التوتر) ، وده هيخليكي تخزني الدهون.

2- مستوى السكر في الدم هيبقى غير مستقر:

عادة فترات عدم تناول الاكل الطويلة بتأدي عدم استقرار مستويات السكر في الدم ، غالبا بيحصل نقص السكر في الدم (انخفاض شديد في نسبة السكر في الدم) بسبب الصيام ، خصوصا لو مصابة بمرض السكر من النوع التاني ، وممكن تعاني من توتر عضلي ينتج عنه صداع.

3- جسمك هيفتقر للعناصر الغذائية:

وجبة واحدة في اليوم مش هتزودك بكمية كافية من الفيتامينات ، ونتيجة لده ، هتبقي معرضة اكتر لاصابة بنتايج نقص الفيتامينات ، على سبيل المثال ، غالبا تساقط الشعر بيرتبط بنقص العناصر الغذائية ، ظهور بقع بيضا على الاظافر (ابيضاض الدم) وده بيحصل عادة بسبب نقص الزنك والكالسيوم.

4- تدهور حياتك الاجتماعية:

وجبات الغدا في الشغل, تجمعات العيلة, اعياد الميلاد ، كل الاحداث الاجتماعية دي هتمر عليكي وانتي مقيدة نفسك بأكل وجبة واحدة ، وغالبا كمان هتتعرضي لسرعة الانفعال بسبب الجوع.

5- هتعاني من الصداع:

يعتبر “صداع النظام الغذائي” من الاعراض الشائعة جدا بين الاشخاص اللي بيحاولوا ينقصوا وزنهم في اسرع وقت ممكن ، وده بيحصل لاسباب كتير ، سواء بسبب تغيير النظام الغذائي, انخفاض مستويات السكر في الدم, نقص المغنيسيوم, وغيرها من الاسباب.

6- هتبقي دايما حاسه بالبرد:

اكل وجبة واحدة بس في اليوم بيحول تدفق الدم في اتجاه تخزين الدهون ، وبالطريقة دي بيخزن الطاقة للجسم ، وفي حالة الطواريء ، بيوفرلك القوة وخفة الحركة ، وكمية قليلة من السعرات الحرارية هتخليكي تحسي بالبرد والجوع باستمرار.

7- هتميلي انك تاكلي بشكل غير صحي:

ممكن تميلي لاكل كميات كبيرة من الاطعمة غير الصحية الغنية بالكربوهيدرات والسكر ، ان وجبة واحدة في اليوم هتديكي احساس زائف بالصلابة او انك عادي تقدري تتحملي اكل وجبة واحدة بس ، ولكن الحقيقة اللي هيحصل انك هتاكلي بافراط وهتختاري الاكلات غير الصحية ، بعد 24 ساعة من الجوع ، اكيد هيكون طبق بروكلي او خضار اخر حاجة هتفكري فيها ، وبعد اكل وجبة كبيرة دسمة هتحسي كمان بالخمول وعدم الرغبة انك تعملي اي حاجة.

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